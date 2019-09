Joker: Warner vieta le interviste sul red carpet alla première hollywoodiana

Warner Bros. ha annunciato che durante il red carpet della première di Joker in programma a Hollywood la stampa non potrà intervistare le star.

Joker, il film diretto da Todd Phillips, avrà la sua première hollywoodiana nella serata di domani ma i giornalisti invitati non intervisteranno il regista e le star presenti.

Warner Bros. ha annunciato che i membri della stampa che sono stati invitati in precedenza all'evento che si svolgerà al TLC Chinese Theatre di Los Angeles non avranno modo di intervistare le star di Joker c he sfileranno sul red carpet, dove accederanno solo i fotografi.

Un portavoce dello studio ha dichiarato: "Si è detto molto su Joker e semplicemente pensiamo che sia il momento che le persone vedano il film".

Warner potrebbe aver preso la decisione per evitare che a Joaquin Phoenix e Todd Phillips vengano poste delle domande scomode sulle possibili minacce alla sicurezza nelle sale cinematografiche. AMC, Regal e Landmark, per rassicurare gli spettatori, hanno deciso di rivelare quali saranno i controlli che effettueranno in occasione delle proiezioni. Ad alimentare le preoccupazioni era stato un report pubblicato da Stars & Stripes in cui si dichiarava che le forze dell'ordine in Texas stava collaborando con l'FBI dopo la scoperta nel dark web di alcuni post "disturbanti e molto specifici" in cui si accennava a delle possibili spratorie in un cinema durante il primo weekend in cui Joker sarà presente nelle sale americane. L'FBI e i responsabili della sicurezza nazionale hanno però rassicurato i fan dichiarando che non c'è alcuna minaccia concreta.

Joker: Joaquin Phoenix in una foto del film

L'atteso film diretto da Todd Phillips - di cui potete leggere la nostra recensione di Joker - viene descritto come "un racconto originale e autonomo, mai visto sul grande schermo". La sinossi ufficiale dichiara: "L'analisi sviluppata da Phillips del personaggio di Arthur Fleck, interpretato in maniera indimenticabile da Joaquin Phoenix, ci restituisce un uomo che cerca di trovare il suo posto nella società in frantumi di Gotham City. Clown di giorno, la notte aspira a essere comico di cabaret, ma si accorge di essere uno zimbello. Prigioniero di un'esistenza ciclica, tra apatia e crudeltà, Arthur prende una decisione sbagliata che innesca una reazione a catena di eventi, in questo crudo studio di personalità".

La sceneggiatura di Joker è stata scritta da Todd Phillips in collaborazione con Scott Silver, ispirandosi a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese.

L'uscita di Joker nei cinema italiani è fissata per il 3 ottobre.