Joker: un uomo in Missouri vestito come il villain arrestato per minacce di morte via Facebook

Un uomo truccato e vestito come il Joker è stato arrestato in Missouri dopo aver compiuto delle minacce di morte utilizzando il livestream di Facebook.

Il cinquantunenne Jeremy J. Garnier è stato infatti bloccato dalla polizia di University City, informata del contenuto del video che aveva condiviso online.

L'uomo, che non verrà rilasciato su cauzione, ha scelto un make up e un abbigliamento in stile villain di Gotham City per rilasciare le sue preoccupanti dichiarazioni. Nel video trasmesso in streaming sui social Garnier, fan del Joker che è tornato recentemente sul grande schermo con l'interpretazione di Joaquin Phoenix, ha infatti minacciato di uccidere cinque persone e, interrogato dagli agenti, ha ammesso di aver pianificato con cura il proprio look con il preciso scopo di attirare l'attenzione.

Nel video, ora rimosso dalla rete, l'accusato dichiarava: "Sì, lo sto facendo per attenzione, ma l'attenzione che cerco ha lo scopo di prendere il controllo sul mondo. Inizierò a uccidere le persone fino a quando raggiungerò migliaia di visualizzazioni e quando arriverò a un migliaio uscirò in pubblico e ne ucciderò ancora. Non andremo in nessuna sala cinematografica. Andremo totalmente disarmati perché non vogliamo mettere in allerta le autorità che potrebbero pensare che stiamo per dare via al caos".

Per ora non sono stati diffusi ulteriori dettagli riguardanti le surreali dichiarazioni compiute da Garnier prima di essere stato arrestato.