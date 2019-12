Joker, Todd Phillips svela: "Il film doveva essere il primo di tre studi sui personaggi DC"

Il regista di Joker, Todd Phillips, è tornato a parlare delle origini del progetto svelando di essere stato ingaggiato come primo di tre registi per occuparsi di tre studi su tre personaggi DC.

Joker: una scena del film con Joaquin Phoenix

L'idea alla base di Joker era quella di realizzare una trilogia dedicata a tre personaggi diversi e diretta da tre differenti cineasti sotto l'etichetta DC Black Label: "L'ho accettato come primo di tre film, io avrei diretto Joker, e poi sarebbero intervenuti altri due registi che non nomino, perché li trascinerei in un discorso di cui non abbiamo parlato. Ho parlato solo con Warner Bros.".

Pensando al futuro, Todd Phillips ammette di ritenere ancora questo progetto "una grande idea. Ma sarò onesto, Warner non crede nella necessità di creare un'etichetta, perché mettersi nei guai? Quando vogliamo fare uno di questi film, come Joker, basta farlo. Sono d'accordo, ma credo che sarebbe stato bello avere un'impronta precisa."

Dopo lo straordinario successo al box office, Todd Phillips ha ammesso che Warner Bros. gli ha dato del tempo per pensare a un eventuale sequel di Joker, ma per adesso niente è deciso. Qui trovate la nostra recensione e videorecensione di Joker.