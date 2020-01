Joker, Todd Phillips ammette: "Ho inserito un easter egg su Batman nel film"

Todd Phillips, il regista di Joker, ha ammesso di aver inserito nel film un easter egg riguardante Batman, nonostante negli scorsi mesi avesse confermato di non aver inserito nessun riferimento al Cavaliere Oscuro nel film con Joaquin Phoenix.

Joker: un'immagine del film

Il regista ha sempre affermato che il suo Joker è un prodotto a sé, completamente estraneo a qualsiasi riferimento a Batman ma, nei contenuti speciali del Blu-Ray della pellicola, Todd Phillips ammette di aver inserito un easter egg ispirato alla serie tv degli anni '60: "Mi è stato chiesto a lungo se si tratta di un easter egg e proprio non mi piace questo termine ma, quando il piccolo Bruce scivola giù dal palo, quello è un easter egg ispirato alla serie tv su Batman. Abbiamo parlato di questo dettaglio e ho pensato 'Si, perché non farlo'. Senza esagerare, non mi piace fare molte cose del genere, ma questo sembrava appropriato"

Quindi, nonostante le negazioni passate, anche Todd Phillips ha ceduto agli easter eggs, inserendone uno ben preciso che molti fan avevano già notato. Nella serie tv Batman degli anni'60, infatti, Adam West e Burt Ward scivolavano su dei pali per andare nella Batcaverna per prepararsi alla lotta al crimine che affrontavano in ogni episodio.

Come potete leggere nel nostro commento ai Golden Globe 2020, il protagonista del film, Joaquin Phoenix ha ottenuto il Golden Globe come miglior attore in un film drammatico, come molti avevano previsto, e per Joker si avvicina l'appuntamento per gli Academy Awards, le cui nomination saranno annunciate il 13 gennaio.