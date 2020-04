Joker: i retroscena del film con Joaquin Phoenix in un video

Joker torna a sorprendere gli spettatori con una nuova featurette. Il video diffuso da Warner Bros. racconta diversi retroscena sul film vincitore di Premi Oscar, e vanta interventi da parte di Joaquin Phoenix, Todd Phillips, Bradley Cooper e altri membri di cast, crew e team di produzione che hanno contribuito a rendere la pellicola uno dei più grandi successi cinematografici del 2019.

"Semplicemente, mi piacciono i cattivi" esordisce il regista "Il bello è vedere perché sono così, cosa li ha fatti diventare quello che sono. Ed è questo, alla fine, l'obiettivo del film".

"L'idea è sempre stata quella di fare un film che fosse uno studio del personaggio, non un cinecomic" continua Phillips "Volevamo fare qualcosa che fosse ancorato alla realtà".

Eppure Joker non vuole essere un mezzo per esprimere a tutti i costi delle idee politiche "Non si tratta di fare questa enorme constatazione di cosa è il mondo oggi. Certo, ci sono degli elementi tematici al suo interno, ma il focus è davvero sul personaggio e sul suo sviluppo".

"È esattamente come lo ero immaginato" afferma Phoenix, elargendo complimenti nei confronti del regista "_Todd ha davvero un modo unico di vedere le cose".

Tra gli highlight del filmato, come ad esempio la genesi delle musiche, delle scenografie e dei costumi, troviamo anche buffi aneddoti, come la particolare dieta di Joaquin per il ruolo: "Eravamo a giugno, e Joaquin non aveva ancora iniziato a perdere peso [per avvicinarsi a Arthur come lo vedete nel film], come invece avevamo discusso in precedenza" racconta Phillips "Così, un po' impensierito, gli ho detto che potevamo contattare tranquillamente dei nutrizionisti, dei professionisti per aiutarlo [a far tutto in modo salutare], ma lui continuava a rispondermi 'No, non è che così che faccio io. Tranquillo, ci penso io, non c'è da preoccuparsi'. E quando gli ho chiesto come avrebbe fatto, mi ha risposto 'Smetto di mangiare'. E per tutta l'estate ha mangiato solo una mela al giorno".