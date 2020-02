Joker: le proiezioni del film con colonna sonora dal vivo al via da aprile a Londra

In primavera prenderà il via il tour mondiale di Joker Live in Concert, con le proiezioni del film con la colonna sonora eseguita dal vivo: la prima tappa sarà Londra.

Arthur Fleck sta per tornare al cinema ma questa volta il declino che lo porterà a diventare Joker, avrà un accompagnamento speciale. Joker Live in Concert è evento speciale che consiste nella proiezione del film di Todd Phillips accompagnato dalla colonna sonora eseguita dal vivo in contemporanea.

Il tour internazionale inizia a Londra il prossimo 30 aprile. Secondo quanto riporta Deadline, la colonna sonora della compositrice islandese Hildur Guðnadóttir verrà eseguita da un'orchestra al completo. Diverse esibizioni verranno dirette da Jeff Atmajian, direttore d'orchestra della colonna originale del film. Dave Mahoney parteciperà alle date in programma nel Regno Unito. La data di Londra si svolgerà all'Eventim Apollo fino a luglio, per passare successivamente ad altre località europee e internazionali. Date e sedi non sono ancora state ufficializzate.

"Sono entusiasta di vedere e ascoltare Joker al cinema con un'orchestra dal vivo. Quando abbiamo registrato la musica, l'orchestra ha portato grande profondità e ha dato molta attenzione alle esibizioni, che ci hanno fatto letteralmente trattenere il fiato; è stato un bellissimo viaggio. Sono così felice di riviverlo e che anche il pubblico lo possa sperimentare" ha dichiarato entusiasta Guðnadóttir.

Joker di Todd Phillips sarà uno dei titoli protagonisti durante la prossima Notte degli Oscar 2020. Il film con protagonista Joaquin Phoenix ha ottenuto undici candidature agli Oscar 2020, tra cui quelle al miglior film e al miglior attore protagonista.