Joker: previsioni d'incasso altissime per il weekend d'apertura nonostante le polemiche

Le previsioni d'incasso di Joker, nel weekend d'apertura, potrebbero essere addirittura superiori alla mole di polemiche, o almeno andare di pari passo.

L'ultima stima fatta da Deadline suggerisce infatti che il film diretto da Todd Phillips (qui la nostra recensione di Joker) debutterà, durante questo weekend, con ben 155 milioni di dollari in tutto il mondo. Se davvero così fosse, si tratterebbe del secondo migliore incasso per un'apertura nel mese di ottobre, dove il primo resta Venom, saldamente in vetta con i suoi 207,4 milioni di dollari.

Nonostante le polemiche e le preoccupazioni per la sicurezza nei cinema USA, le stime d'incasso non soltanto non sono mai calate, al contrario sono costantemente cresciute, a dimostrazione dell'interesse che circonda il film Leone d'oro all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. In base a quanto affermato dal report, il debutto festivaliero di Joker, con relativo premio, avrebbe accresciuto l'attesa del pubblico europeo, tanto che le stime di guadagno nel Vecchio Continente, sommate alle previsioni cinesi, si aggirano intorno ai 75 milioni di dollari.

La pubblicazione delle ultime stime ha seguito di pochi minuti il comunicato del Dipartimenti di Polizia di New York che annunciava eccezionali misure di sicurezza

in previsione del debutto in sala del film con protagonista Joaquin Phoenix venerdì 4 ottobre, per scongiurare stragi di massa e qualsiasi episodio che ricordi troppo da vicino quanto accaduto ad Aurora nel 2012.

In Italia il debutto al cinema di Joker è atteso per domani, 3 ottobre.

Joker, la polizia USA in allerta per la premiere a New York: teme sparatorie