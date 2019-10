Joker, la polizia USA in allerta per la premiere a New York: teme sparatorie

Joker: la polizia americana è in allerta per la premiere a New York del film con Joaquin Phoenix: si temono sparatorie.

Joker: la polizia USA è in massima allerta per il timore di possibili sparatorie in occasione della premiere di New York del film.

Il film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Joker, vede protagonista Joquin Phoenix e uscirà nelle sale americane il 4 ottobre. La polizia di New York City si è già preparata per intensificare la presenza delle forze dell'ordine nei cinema in cui verrà proiettata la pellicola. Dopo la mobilitazione di FBI e esercito, ora anche il NYPD è pronto a intervenire in caso di episodi violenti che, secondo l'opinione pubblica, potrebbero essere innescati per via di alcune scene presenti nel film di Todd Phillips.

All'inizio di questa settimana, il capo della pattuglia del NYPD Rodney Harrison ha comunicato agli ufficiali di polizia che il dipartimento prevede di collocare poliziotti nei cinema della città e, come riportato da Deadline, verrà anche diffuso un significativo gruppo di polizia sotto copertura, per assicurarsi che non succeda nulla di spiacevole nei cinema di Manhattan, del Bronx, del Queens, di Brooklyn e Staten Island: "Se succede qualcosa durante una delle proiezioni, intendiamo essere in grado di calmare la situazione in modo rapido e definitivo"

Joker: il regista accusa l'estrema sinistra delle polemiche sul film

Un portavoce del NYPD ha rilasciato una dichiarazione a Deadline per quanto riguarda il weekend di apertura di Joker, specificando che non sono state individuate minacce specifiche ma che è giusto stare in allerta per evitare episodi spiacevoli: "Non ci sono minacce specifiche in questo momento ma continuiamo a monitorare il più possibile. Verrà impiegato personale aggiuntivo secondo necessità. Il pubblico è incoraggiato ad aiutare la polizia in nome della responsabilità condivisa per la sicurezza pubblica. Se vedete qualcosa chiamate il 911."

Joker continua a fare paura negli USA, per via del collegamento indiretto del personaggio con il film Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, che avrebbe provocato una sparatoria nel 2012 in un cinema della cittadina di Aurora, in Colorado, ma anche a causa delle recenti sparatorie avvenute la scorsa estate. Joker, come Arancia Meccanica e altri film ha già lasciato il segno per la psicosi su possibili atti di violenza.

Joker uscirà domani 3 ottobre in tutte le sale italiane.