Joker: svelato l'insolito metodo di Joaquin Phoenix per prepararsi al ruolo

Il regista di Joker Todd Phillips ha svelato l'insolito metodo di Joaquin Phoenix per prepararsi al drammatico ruolo.

Joker: Joaquin Phoenix si trucca da clown

Molti attori fanno parlare di sé per l'immedesimazione totale necessaria a entrare nel personaggio. Per Suicide Squad, Jared Leto è stato mesi nel personaggio del Joker e ha fatto a lungo parlare di sé per le stranezze comportamentali e gli spaventosi scherzi fatti al colleghi di set.

Non è questo il caso di Joaquin Phoenix. Parlando del metodo dell'attore per entrare nei drammatici panni di Arthur Fleck, protagonista di Joker, Todd Phillips ha spiegato che Phoenix non ha fatto assolutamente niente:

"Arrivava sul set, girava la scena e dopo che veniva urlato 'Taglia', non restava nel personaggio di Arthur Fleck, non era più il Joker, era Joaquin Phoenix".

Joker conquista il Leone d'Oro, Todd Phillips "Riscrivere le regole del cinema è grandioso"

Come potete leggere nella nostra recensione di Joker, la performance di Joaquin Phoenix nei panni di Joker è superlativa. L'attore, dopo la vittoria del Leone d'oro a Venezia, è ospite del Toronto Film Festival con Joker. Nel corso di una premiazione, Joaquin Phoenix ha ricordato il fratello River Phoenix in un commovente discorso tributandogli il merito della propria carriera.

L'uscita di Joker nei cinema italiani è fissata per il 3 ottobre.