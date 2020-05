Joker: il merchandise comprende una statua di Arthur Fleck da 1300 dollari

L'oggetto del desiderio dei fan di Joker è una statua di 70 cm che riproduce nei minimi dettagli Joaquin Phoenix, il tutto per 'soli 1300.

Ci è voluto un po' per l'arrivo del merchandise ispirato a Joker, ma finalmente è disponibile e tra i vari gadget si segnala una statua di Arthur Fleck del costo di 1300 dollari.

Joker: un'immagine del film

Warner Bros. ha deciso di rinunciare a un'uscita immediata del merchandise di Joker perché voleva che fosse chiara a tutti la separazione tra il film di Todd Phillips e i tradizionali cinecomic. Pubblico e critica hanno amato il film che ha visto il trionfo di Joaquin Phoenix come miglior attore agli Oscar. Adesso che il film ha una sua identità chiara nella testa degli spettatori ha fatto la sua comparsa in rete il primo merchandise ufficiale che riserva qualche sorpresa.

Blitzway and Prime 1 Studio hano rivelato la Museum Masterline statue di Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck, alias Joker. La statua di Joker in scala 1:3 misura 71 centimetri e costa 1.299 dollari, i preordini prenderanno il via da domani. Gli ordini verranno, però, evasi tra aprile e giugno 2021, quindi gli amanti del collezionismo disposti a investire denaro dovranno comunque attendere un bel po'.