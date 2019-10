Joker: i manifestanti a Beirut si dipingono la faccia come Joaquin Phoenix nel film

Joker, il film con Joaquin Phoenix, ha ispirato dei manifestanti a Beirut che, nella capitale del Libano, si sono dipinti il volto in stile villain della DC per esprimere il proprio dissenso nei confronti del regime.

Le persone scese in piazza a Beirut stanno protestando richiedendo che il governo, che recentemente ha dichiarato uno stato di emergenza economica a causa dei debiti, si assumano le proprie responsabilità per quanto riguarda la crisi finanziaria che sta affrontando la nazione.

Online sono ora apparse delle foto che mostrano alcuni dei manifestanti con il volto dipinto in stile Joker, rispecchiando in parte la sommossa popolare mostrata nella parte finale del lungometraggio diretto da Todd Phillips.

Ecco alcune immagini:

There’s a Joker facepaint station at the protests in Beirut pic.twitter.com/C7BSRyOjS1 — Helen Sullivan (@helenrsullivan) 18 ottobre 2019

A protester wearing The Joker’s mask in today’s protests in Beirut #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/eySDPUyGkg — 🦇 (@fade__to_black) 18 ottobre 2019

Joker sta ottenendo in tutto il mondo un'ottima accoglienza ai box office ed è diventato il miglior incasso della Warner Bros. nel 2019 con oltre 540 milioni di dollari ottenuti fino a questo momento.

Il film (qui la nostra recensione e video recensione di Joker) sembra inoltre puntare alle nomination agli Oscar e non resta che attendere per scoprire il destino del progetto in cui si raccontano le origini dell'iconico villain.