Joker: la porno parodia del film in uscita in Giappone

A conferma del successo di Joker arriva la porno parodia del film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, una versione prodotta in Giappone e che vede protagonista la pornodiva Yui Hatano.

Una foto della parodia porno di Joker

Un Joker porno e al femminile, con la protagonista truccata nello stesso stile di Phoenix nel ruolo di Arthur Fleck. Tra le foto di scena, alcune delle quali vedono la Joker truccata, nuda e legata con una lunga corda, ce n'è una che riprende l'iconica scena della scalinata, con la protagonista che scende le scale con indosso un paio di autoreggenti rosse.

In altre sequenze, Yui Hatano, 31 anni, che vanta più di 2000 film per adulti in curriculum, è impegnata in performance torride con un individuo che indossa guanti di pelle e un mantello (sarà Batman?!)

Il film si intitola A Clown Woman, Hatano Yui è diretto da Ichikan Abashiri per l'etichetta Bermuda/Mousouzoku e uscirà in Giappone domani, 19 febbraio.

Negli ultimi giorni per il Joker - quello "vero" - si è conclusa una trionfale stagione che lo ha visto raccogliere ampi consensi di pubblico e critica, ma soprattutto numerosi riconoscimenti. Tra i tanti premi ricevuti del film di Todd Phillips, l'Oscar per la miglior interpretazione a Joaquin Phoenix.