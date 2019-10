Joker, Joaquin Phoenix sorprende i fan in sala: "Non ditemi se avete amato il film!"

Joker è arrivato nelle sale di tutto il mondo e Joaquin Phoenix, interprete del protagonista Arthur, ha reso felici molti fan, compiendo un'apparizione a sorpresa in una sala di Los Angeles, parlando con i presenti prima e dopo alcune proiezioni.

Il controverso film ispirato ai fumetti (qui la nostra recensione e video recensione di Joker) era infatti in programmazione nelle sale di proprietà dell'Alamo Drafthouse nella città di Los Angeles e Joaquin Phoenix, vestito con una felpa e dei pantaloni scuri, si è nascosto tra i presenti prima di salire sul palco. La star ha introdotto il film diretto da Todd Phillips e ha risposto ad alcune domande al termine della visione, posando anche per alcune foto ricordo.

Joaquin ha dichiarato al termine di Joker: "Spero vi sia piaciuto. Non ditemelo se non è così, ma anche se lo avete amato non voglio saperlo. Ma grazie davvero per essere qui". L'attore ha inoltre raccontato di aver collaborato con il coreografo Michael Arnold per delineare i movimenti di Arthur: "Mi ha iniziato a mostrare dei video di alcuni ballerini e, come accade con YouTube, vieni trascinato in un tunnel e inizi a trovare altre cose. Non so davvero da dove siano nati i movimenti di Arthur. Si è trattato di apprezzare il momento e seguire l'ispirazione, come nella scena del bagno e nella metro, è qualcosa che io e Todd abbiamo cercato di capire mentre giravamo".

Phoenix è la star assoluta del film ispirato all'iconico villain della DC che sta ottenendo degli incassi record che hanno raggiunto quota 93.5 milioni di dollari sul mercato americano nel corso del weekend.

La performance dell'attore è uno degli elementi più apprezzati dalla critica e dal pubblico e, dopo la vittoria del Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia, molti già parlano di sicure nomination agli Oscar.