Joker: Joaquin Phoenix nelle nuove foto del backstage di Todd Phillips

Dopo la vittoria per Joaquin Phoenix agli Oscar 2020, Todd Phillips continua a condividere nuove foto dal backstage di Joker, il film rivelazione dello scorso anno.

A molti mesi dall'uscita al cinema di Joker Todd Phillips continua a regalare ai fan nuove foto esclusive del backstage che ritraggono la star Joaquin Phoenix, vincitore dell'Oscar come Miglior Attore Protagonista.

Il regista, nonché produttore e co-sceneggiatore di Joker, ha condiviso tramite il suo profilo Instagram due nuove serie di foto dietro le quinte mai viste prima, augurando ai fan di superare l'emergenza globale nel miglior modo possibile e ricordando nostalgicamente i bei momenti vissuti sul set: "Ho aspettato un po'. Spero stiate tutti bene e in salute. Ecco alcune foto backstage, sembra passato un sacco di tempo. Sul set con il miglior team e il miglior cast di sempre"

Uno sguardo riavvicinato al lavoro svolto sul set di Joker, un film che ha raccontato la storia del villain più ricordato della storia di Batman, ma visto da una diversa prospettiva rispetto al solito. Un ruolo particolarmente duro per Joaquin Phoenix che, infatti, si è aggiudicato il Premio Oscar per la sua brillante ed emozionante interpretazione. In queste nuove foto condivise da Todd Phillips, vediamo il dietro le quinte di questo difficile e grande lavoro fatto dall'attore, una fatica che gli è valsa però grandi riconoscimenti.