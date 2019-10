Joker: Hugh Grant si lamenta del volume troppo alto al cinema

Joker è stato per Hugh Grant un'esperienza cinematografica quasi insopportabile a causa del volume troppo alto con cui è stato proiettato il film diretto da Todd Phillips.

L'attore britannico ha infatti spiegato via Twitter le proprie perplessità dopo la visione del film con protagonista Joaquin Phoenix sottolineando perché non è riuscito ad apprezzarlo come si aspettava. Hugh Grant ha scritto online: "Sono vecchio o il cinema ha un volume troppo alto? Insopportabile. Inutile".

La star ha ricevuto immediatamente la risposta del servizio clienti della catena Vue Cinemas in cui gli si assicurava che la sua osservazione sarebbe stata segnalata al team che gestisce la sala in cui aveva assistito alla proiezione, permettendo così ai fan di scoprire che il film al centro delle critiche era proprio Joker.

Grant è, almeno fino a questo momento, l'unico che si è lamentato del suono e dovrebbe quindi trattarsi di un problema isolato legato alla sala scelta per assistere alla performance di Phoenix.

Am I old or is the cinema MUCH TOO LOUD? Unendurable. Pointless. @vuecinemas — Hugh Grant (@HackedOffHugh) October 5, 2019

Fulham Broadway. Saturday night. Screen 7. Joker. But joke was on us. — Hugh Grant (@HackedOffHugh) October 6, 2019

Joker sta ottenendo in tutto il mondo un'ottima accoglienza ai box office ed è diventato il miglior incasso della Warner Bros. nel 2019 con oltre 540 milioni di dollari ottenuti fino a questo momento.

Il film (qui la nostra recensione e video recensione di Joker) sembra inoltre puntare alle nomination agli Oscar e non resta che attendere per scoprire il destino del progetto in cui si raccontano le origini dell'iconico villain.