Joker: Folie à Deux contiene una scena dopo i titoli di coda?

Dopo una lunga attesa è giunto il momento. Joker: Folie à Deux approderà oggi nei cinema italiani permettendo al pubblico di assistere ai duetti canori tra il protagonista Joaquin Phoenix e Lady Gaga, chiamata a interpretare una Harley Quinn d'eccezione. Sciogliamo le riserve sull'eventuale presenza di una scena dopo i titoli di coda nella pellicola che ha fatto il suo debutto in concorso alla Mostra di Venezia.

Come rivela la nostra recensione di Joker: Folie à Deux, il film si discosta dall'originale focalizzandosi sulla storia di Arthur Fleck nel Manicomio di Arkham e sul processo a cui viene sottoposto. Qui avviene l'incontro con la Harley Quinn di Lady Gaga, personaggio molto diverso dalla versione dei fumetti.

Un primo piano della Harley Quinn di Lady Gaga

Scena post-credits o no?

Sciogliamo i dubbi. Joker: Folie à Deux non ha scene a metà o alla fine dei titoli di coda. Quando il film finisce, scorrono i nomi di tutti coloro che hanno lavorato alla pellicola DC sulle note di un brano eseguito da Lady Gaga. Questa scelta è in linea con quanto dichiarato da Todd Phillips riguardo a un ipotetico nuovo sequel o a uno spinoff su Harley Quinn, dato che il regista considera conclusa la sua esperienza nell'esplorazione del personaggio di Arthur Fleck.

"È stato divertente muoversi in questo universo per due film, ma penso che abbiamo detto quello che volevamo dire in questo mondo", ha detto il regista all'inizio di quest'anno. "Mi piacerebbe continuare a lavorare con Joaquin, ma su una commedia perché sa essere così sciolto e divertente. E penso che la gente abbia davvero voglia di vedere commedie in questo momento."