Joker, verrà realizzato anche uno spin-off su Harley Quinn? Il regista fa chiarezza

Cinque anni dopo l'uscita del primo Joker - che ha incassato più di un miliardo di dollari e ha fatto vincere un Oscar a Joaquin Phoenix - è arrivato oggi nelle sale il sequel, che dovrebbe sancire la fine della storia dei personaggi per lo sceneggiatore e regista Todd Phillips.

Joker: Folie à Deux vede l'Arthur Fleck di Phoenix incontrare l'amore della sua vita, Harley Quinn (interpretata da Lady Gaga), mentre è rinchiuso all'Arkham State Hospital in attesa del processo per i suoi crimini come Joker.

Alla prima del film a Los Angeles, lunedì scorso, Phillips ha ammesso di essere stato nervoso all'idea di rivolgersi a Gaga per il ruolo, ma lei si è subito dimostrata all'altezza.

"Credo che le abbiamo mandato metà della sceneggiatura e lei mi ha scritto subito che le piaceva molto, che le piaceva e tutto quello che si vuole sentire", ha raccontato il regista all'Hollywood Reporter. "Poi sono andato a casa sua e abbiamo discusso di quello che sarebbe stato il resto, perché non l'avevamo ancora scritto (io e Scott Silver siamo notoriamente lenti a scrivere)".

Joker: Folie à Deux ottiene un discreto punteggio iniziale su Rotten Tomatoes

Alla domanda se avesse voluto fare inizialmente un film indipendente sul personaggio di Gaga, Phillips ha risposto: "Non è proprio la direzione che ha preso questo film per me. Mi sento come se il mio tempo nell'Universo DC fosse rappresentato da questi due film". Ricordiamo, però, che il regista all'epoca del primo film aveva negato categoricamente il suo ritorno in un eventuale sequel.

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, come il precedente, Joker: Folie à Deux è stato accolto da una lunga standing ovation, anche se le recensioni pubblicate subito dopo non sono state entusiasmanti come per il primo film. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Joker: Folie à Deux.