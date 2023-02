Joker: Folie à Deux, verranno girati finali diversi

Secondo quanto anticipato da un nuovo report, verranno girati finali diversi di Joker: Folie à Deux, il tutto per combattere la mania degli spoiler imperanti.

Ad anticipare la notizia è lo scooper KC Walsh. Secondo le fonti di Walsh, il regista Todd Phillips potrebbe essere costretto a girare diversi finali per Joker: Folie à Deux per confondere le acque. Per il momento i DC Studios non confermano la notizia, da prendere dunque con le pinze.

Il sequel di Joker è al centro di intense speculazioni da quando è stato annunciato per la prima volta, nel novembre 2019. Poco si sa sulla trama del sequel, attualmente in fase di ripresa a New York e Los Angeles, anche se è stato confermato che Folie à Deux ruoterà attorno alla contorta storia d'amore tra Joker (Joaquin Phoenix) e Harley Quinn (Lady Gaga). La sinossi ha anche confermato le indiscrezioni secondo cui, a differenza del suo predecessore, Folie à Deux sarà un musical.

Joker: Folie à Deux, Lady Gaga apporterà un cambiamento importante alla sua Harley Quinn

Il sequel di Joker non si svolgerà nello stesso mondo del DCU principale e sarà etichettato come un progetto Altrimondi insieme a The Batman e The Batman 2 di Matt Reeves, al film su Black Superman di J.J. Abrams e molto probabilmente a Constantine 2.

I dettagli della trama sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che la maggior parte del film si svolgerà nel Manicomio di Arkham, luogo iconico per eccellenza dei fumetti DC dove viene ricoverato Arthur FLeck/Joquin Phoenix.

L'uscita di Joker: Folie à Deux è prevista per l'ottobre 2024.