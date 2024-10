Joker: Folie à Deux, il pubblico lo condanna su Rotten Tomatoes: "Volevamo un film non un musical"

Pesantissime le critiche dei fan al sequel di Todd Phillips che non hanno digerito la svolta in musical e l'ingaggio di Lady Gaga come Harley Quinn

Stando alle prime recensioni dei fan che hanno iniziato a circolare sul web mercoledì - un giorno prima dell'uscita ufficiale del film negli Stati Uniti - sembra che Joker: Folie à Deux non stia dando alla gente quello che voleva.

Dopo essere stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia a settembre, il sequel di Todd Phillips sta ricevendo un passaparola molto negativo da parte del pubblico dopo le prime proiezioni per i fan svoltesi lunedì sera.

Attualmente il film ha un indice di gradimento del 53% da parte della critica professionale su Rotten Tomatoes, sulla base di 74 recensioni. È improbabile che si riprenda dal punteggio "marcio", ben al di sotto del 69% "fresco" di Joker del 2019, che ha guadagnato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino globale e ha ricevuto 11 nomination agli Oscar (vincendone due: miglior attore per Phoenix e miglior colonna sonora originale per il compositore Hildur Guðnadóttir).

Rotten Tomatoes non ha ancora pubblicato il punteggio Popcornmeter (che ha sostituito il punteggio Audience nel mese di agosto), il sistema del sito aggregatore di recensioni che assegna un badge "Verified Hot" ai film con i più alti punteggi di pubblico verificati.

Il passaparola negativo del pubblico

"Volevo un film su Joker e non un musical", si legge in una recensione del pubblico verificata che valuta il film 1,5 stelle su 5 e aggiunge che il finale è "completamente deludente". Una recensione a una stella dell'utente Odysseus 9 recita: "È più [un] musical che un film. Se vi è piaciuto il primo film, allora non dovreste guardare questo". Un altro ha convenuto che le sequenze musicali erano eccessive, scrivendo in una recensione in cui ha assegnato 1,5 stelle: "Non è quello che mi aspettavo che fosse questo film. Con Lady Gaga questo film è diventato un musical".

L'utente Stefan G, che ha assegnato al film 4 stelle, ha elogiato Phoenix e Gaga, ma ha criticato il finale anticlimatico. "Gli elementi musicali funzionano molto bene per me, che non sono affatto un fan dei musical", si legge nella recensione. Gabriel S, che ha assegnato un punteggio di cinque stelle, scrive invece che "Gaga e Joaquin brillano nei panni di Joker e Harley Quinn".

Nonostante le interpretazioni di Phoenix e Gaga, è opinione comune che Joker 2 sia in gran parte privo di contenuti, con reazioni che vanno da "tedioso" a "inutile, noioso, cupo, pretenzioso ed estremamente stupido". "Un sequel inutile che toglie valore all'originale", si legge in una recensione da 1,5 stelle di Bill S: "Non so come si possa prendere un film che ha fatto un miliardo di dollari e farne un sequel che i fan del primo film odieranno".