Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix non riusciva a smettere di tossire sul set a causa della risata di Joker

La voce di Christian Bale nei panni di Batman nella trilogia del Cavaliere Oscuro è famigerata - e notoriamente dannosa per le corde vocali - ma, a quanto pare, anche la risata sguaiata di Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck nei film del Joker era un po' pericolosa per la salute.

La co-star di Phoenix in Joker: Folie à Deux di Phoenix, Harry Lawtey ha raccontato a Variety che il premio Oscar non riusciva a smettere di tossire dopo aver fatto la risata maniacale di Arthur.

La dedizione di Phoenix

"Guardarlo fare quella risata e vedere l'effetto che aveva su di lui mi ha sconvolto", ha detto Lawtey. "Tossiva dopo ogni ripresa. È stato istruttivo vederlo passare attraverso diversi colori e sfumature di quella performance".

Joker: Folie à Deux - Lady Gaga, Joaquin Phoenix in un frame del film

La star di Industry Lawtey interpreta Harvey Dent nel film sequel. Il procuratore distrettuale Dent diventa canonicamente Due Facce nei fumetti, ed è stato recentemente interpretato da Aaron Eckhart ne Il cavaliere oscuro.

Lawtey ha aggiunto che Phoenix ha dato "una lezione di recitazione" durante la produzione. Phoenix si è talmente impegnato nel ruolo che è rimasto completamente truccato come Joker mentre il cast lavorava alle altre scene. Un giorno Phoenix ha tenuto il trucco più a lungo per uno scherzo.

Joker: Folie à Deux - Joquin Phoenix in un primo piano

"Joaquin ha suggerito, per scherzo, di chiamare mia madre via FaceTime e spaventarla", ha raccontato Lawtey. "Mia madre era in Inghilterra, quindi era piuttosto tardi, e si stava preparando per andare a letto. Ho detto 'Ciao', poi ho avvicinato il telefono al viso e Joaquin ha appoggiato la testa sulla mia spalla. Mia madre ha urlato, è corsa via e ha svegliato mio padre".

La dedizione di Phoenix al ruolo si è estesa anche alle sequenze di ballo e canto. "Ho fatto questo sogno in cui mi esibivo come Joker facendo delle canzoni e ho chiamato Todd perché pensavo che potesse esserci qualcosa, ma non c'era", ha detto Phoenix durante la conferenza stampa di Venezia per l'anteprima mondiale del film. "Parte della gioia per me è stata quella di prendere queste canzoni che erano degli standard e cercare di trovare un modo che facesse sentire che erano specifiche per i personaggi, che era l'unico modo in cui i personaggi potevano esprimersi".

Potete leggere la nostra recensione di Joker: Folie à Deux qui. Il film sequel debutta nelle sale il 2 ottobre.