Joker: Folie á Deux, le proiezioni di incasso non sono buone: sulla scia di The Marvels e The Flash

Dopo le recensioni non esaltanti, difficilmente il sequel di Todd Phillips riuscirà a ripetere i risultati del precedente film

Ormai è quasi scontato che Joker: Folie á Deux non farà faville al botteghino. Dopo le recensioni e il passaparola negativi, il sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga si appresta ad aprire al di sotto delle aspettative nelle sale americane.

Secondo il sito di previsioni e analisi Box Office Theory, il film dovrebbe incassare tra i 44 e i 57 milioni di dollari al debutto in 4.000 sale statunitensi questo fine settimana. Le previsioni iniziali di settembre davano il sequel di Joker potenzialmente a 70 milioni di dollari, ma negli ultimi giorni questa cifra è scesa a 50-60 milioni di dollari, che sarebbero circa la metà dei 96 milioni di dollari che il primo film aveva incassato al debutto, la più grande apertura di sempre per un film a ottobre.

Se le previsioni saranno corrette, un weekend di apertura inferiore ai 60 milioni di dollari porterebbe Joker 2 alla pari con il secondo weekend del primo film (55,8 milioni di dollari) e se dovesse raggiungere i 57 milioni di dollari, sarebbe comunque un risultato inferiore a Black Adam del 2022, il film DC di Dwayne Johnson che ha incassato 67 milioni di dollari nel weekend del 21 ottobre nonostante un punteggio simile su Rotten Tomatoes (39% di Black Adam contro il 40% di Joker: Folie á Deux).

Joker: Folie à Deux - una scena del film

Queste proiezioni metterebbero il sequel di Todd Phillips in scia a The Flash della DC, che aveva avuto un debutto di 55 milioni di dollari prima di terminare la sua corsa con 266 milioni di dollari al box office globale, e a The Marvels, che ha fallito con un totale mondiale di soli 199 milioni di dollari dopo un weekend d'apertura di 46 milioni.

Il traguardo del miliardo di dollari sembra essere fuori portata a questo punto per Joker 2, che potrebbe unirsi alla lista dei film che hanno fallito nonostante il suo predecessore avesse raggiunto quel traguardo (lista che comprende Alice attraverso lo specchio del 2016, lo stesso The Marvels e Aquaman e il Regno Perduto del 2023).

Secondo Deadline, Joker: Folie á Deux dovrebbe raggiungere i 140 milioni di dollari a livello globale, a fronte di un costo di 190 milioni di dollari, ben al di sotto dei quasi 250 milioni di dollari incassati nello stesso weekend da Joker nel 2019. Il film con un budget di 70 milioni di dollari era stato il primo vietato ai minori a superare il miliardo di dollari e, fino a Deadpool & Wolverine della Marvel quest'estate, era stato il film vietato ai minori con i maggiori incassi di tutti i tempi.