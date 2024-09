Joker: Folie à Deux, Harvey Dent diventerà Due Facce nel sequel?

Mentre Joker: Folie a Deux avrà al suo centro il duo Joker e Harley Quinn, c'è un altro villain storico di Batman che farà la sua comparsa nella pellicola.

Il sequel è un film musicale che riporta Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck, alias Joker, affiancato da Lady Gaga nel ruolo di Harleen "Lee" Quinzel, alias Harley Quinn. Todd Phillips torna di nuovo dietro la macchina da presa e, insieme allo sceneggiatore Scott Silver, ha risposto ad alcune delle domande più scottanti del film, come ad esempio la possibilità che i fan vedano Harvey Dent trasformarsi nel suo signore del crimine di Gotham, Due Facce.

Joker: Folie a Deux è stato presentato nei giorni scorso nel corso della Mostra del Cinema di Venezia dove la nostra redazione è presente. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione del film.

Harry Lawtey è Harvey Dent

Vedremo anche Due Facce nel sequel di Joker?

"Rispettiamo i fumetti. Li conosciamo bene. Nel caso di Harley, abbiamo guardato la serie animata. Naturalmente Margot Robbie è Harley Quinn. Ma quando facciamo un'analisi di questo film, Harvey Dent è un esempio perfetto", ha dichiarato Todd Phillips a IGN.

"In realtà è un modo più semplice di parlare di quello che abbiamo fatto con Harley, che è stato davvero mettere la lente del mondo reale su quel personaggio, e non che gli altri film non l'abbiano fatto, ma lo abbiamo fatto attraverso la nostra Gotham. Quindi, l'Harvey Dent che incontrate qui [interpretato da Harry Lawtey] non è una parte importante, ma se dovete fare un processo, perché non chiamare l'assistente del procuratore Harvey Dent per il caso su Arthur Fleck? Non ci sarà il suo lato oscuro, non lo riveliamo davvero. Vediamo solo un giovane Harvey Dent".

Stando a quanto riferito nelle ultime ore, inoltre, Joaquin Phoenix avrebbe richiesto una riscrittura della sceneggiatura prima e durante le riprese di Joker: Folie à Deux. Il film debutterà nelle sale italiane il 2 ottobre prossimo.