Joker: Folie à Deux, Lady Gaga sarebbe rimasta scioccata dalle recensioni negative

Secondo quanto riportato da diverse fonti, la cantante vorrebbe lasciarsi subito alle spalle la delusione per il film

Il primo Joker era stato un grande successo, arrivando a superare addirittura il traguardo del miliardo di dollari al botteghino mondiale e mettendo d'accordo sia i fan dei fumetti che gli spettatori occasionali su una storia basata sul supercriminale della DC. Un sequel sembrava scontato dopo il grande successo, ma la reazione a Joker: Folie à Deux è stata meno entusiasta, per usare un eufemismo.

Il nuovo capitolo continua la storia dell'originale, con l'aggiunta di alcuni personaggi dei fumetti DC come Harley Quinn e Harvey Dent. La prima è interpretata dalla cantante/attrice Lady Gaga e il regista Todd Phillips ha adottato un approccio diverso al personaggio per adattarlo all'estetica generale dell'universo di Joker.

Tuttavia, dopo tanto clamore intorno al sequel, questo non ha dato i suoi frutti: Joker: Folie à Deux ha avuto un inizio difficile al box-office e una fonte ha dichiarato al Daily Mail che Lady Gaga sarebbe rimasta "scioccata" dall'accoglienza negativa ricevuta dal sequel.

Lady Gaga e Joaquin Phoenix in coppia sul palcoscenico

Questa è stata una grande sorpresa per Lady Gaga, che si era detta entusiasta di affrontare il ruolo di Harley Quinn. "Gaga è rimasta sorpresa dalla reazione a Joker: Folie à Deux ed è scioccata dal fatto che la gente non lo ami dopo la risposta ricevuta dalla critica prima dell'uscita", ha dichiarato una fonte. "Ha messo così tanto cuore nel film e ha così tanto rispetto per i fan della DC comics".

Joker: Folie à Deux, Lady Gaga confessa: "Ho eseguito volutamente note stonate durante le riprese"

Con un budget molto più elevato, tra i 190 e i 200 milioni di dollari rispetto ai "modesti" 55 milioni del film del 2019, il sequel ha avuto un weekend d'apertura deludente, con soli 39,5 milioni di dollari sul mercato nazionale e 75,4 milioni di dollari in tutto il mondo, per un totale di 114 milioni di dollari. Se a questo si aggiungono le recensioni negative, Joker: Folie à Deux è una delle uscite più deludenti dell'anno.

Oltre al film, Gaga ha anche pubblicato un "companion album" intitolato Harlequin, provando ulteriormente la sua devozione al ruolo. "Il suo team sta tranquillamente valutando altri progetti da realizzare, poiché vuole lasciarsi alle spalle questo film il più rapidamente possibile", ha proseguito l'insider.