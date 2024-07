Joker: Folie à Deux, Lady Gaga confessa: "Ho eseguito volutamente note stonate durante le riprese"

Lady Gaga ha rilasciato una lunga intervista al magazine Empire nella quale ha raccontato in che modo ha deciso di interpretare il suo personaggio da co-protagonista al fianco di Joaquin Phoenix nel sequel di Todd Phillips, Joker: Folie à Deux.

A differenza del primo capitolo, Joker 2 declinerà il proprio genere nel musical e chiaramente l'aspetto canoro sarà molto importante. Proprio per questo motivo, Lady Gaga ha svelato di aver deciso di non esprimersi da performer perché il suo personaggio, di fatto, non lo è.

Note stonate

Nel film, Lady Gaga non sarà Lady Gaga ma Lee e non potrà cantare perfettamente:"Ci sono parecchie note stonate nei panni di Lee. Sono una cantante professionista, giusto? Quindi anche il mio respiro era diverso quando cantavo nel ruolo di Lee. Quando respiro per cantare sul palco ho questo modo molto controllato per assicurarmi di essere intonata e che sia sostenuto al ritmo e ai tempi giusti. Ma Lee non potrebbe mai sapere come fare tutto questo".

Lady Gaga e Joaquin Phoenix in una scena di Joker 2

Proprio per questo motivo, Lady Gaga ha deciso di ridimensionare il proprio talento a quello di una persona normale che inizia a cantare:"È come rimuovere tutti gli aspetti tecnici, rimuovere la mia forma d'arte percepita ed essere dentro al personaggio".

Lady Gaga, nome d'arte di Stefani Germanotta, ha spiegato di aver dovuto ricalibrare la sua voce per cantare nei panni di Lee, una versione inedita del personaggio di Harley Quinn:"Sto interpretando un personaggio, quindi ho lavorato molto sul modo in cui cantavo per far arrivare la voce da Lee e non da me come performer. È stato diverso rispetto a qualsiasi cosa abbia mai fatto prima, i numeri musicali sono un'estensione del dialogo e non l'inizio di una canzone senza un'apparente motivazione".

Nel cast del film, insieme a Phoenix e Gaga, anche Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland, Steve Coogan, Ken Leung e Harry LAwtey.