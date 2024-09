Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix ha chiesto di riscrivere la sceneggiatura

Pare che a Joaquin Phoenix non andasse a genio la prima versione di Joker: Folie à Deux. In un'intervista a Vanity Fair, sia Lady Gaga che Todd Phillips infatti hanno confermato che Phoenix non era soddisfatto di alcuni aspetti della sceneggiatura di Folie a Deux e che ha fatto riunire la squadra nella sua roulotte per riscrivere una marea di nuovo materiale.

"Ci incontravamo molto spesso nella roulotte di Joaquin e a volte stracciavamo lasceneggiatura e ricominciavamo da capo", ha raccontato Gaga a Vanity Fair. "È stato un processo davvero forte e liberatorio".

Phillips ha confermato la storia di Gaga: "La mia idea su Joaquin è che lui è il tunnel alla fine della luce. Pensi: 'Ok, questa scena funziona, andiamo a girarla'. E Joaquin ti dice: 'No, no, no, facciamo una riunione veloce', e tre ore dopo la stai riscrivendo su un tovagliolo".

Come forse già saprete, questa non è la prima volta che Phoenix non è soddisfatto della sceneggiatura di un suo film. Recentemente è emerso che l'attore voleva abbandonare il film Napoleon di Ridley Scott a meno che non fosse stato coinvolto Paul Thomas Anderson per le riscritture.

Di recente si è tirato indietro dalla storia d'amore gay degli anni '30 di Todd Haynes, anche se non siamo del tutto sicuri che questo abbia a che fare con la volontà di riscrivere la sceneggiatura. Non ci sono state conferme certe sul perché abbia deciso di abbandonare quel progetto. Durante la conferenza stampa di Venezia di Joker: Folie à Deux, ha rifiutato di commentare l'accaduto.

Il film e il punteggio Rotten Tomatoes

Joker: Folie à Deux è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 e ha già ricevuto un punteggio iniziale del 59 % su Rotten Tomatoes, minore rispetto a quello del suo predecessore, che aveva ottenuto un 69%.

Joker: Folie à Deux - Lady Gaga, Joaquin Phoenix in una foto

"Joker: Folie À Deux vede Arthur Fleck ricoverato ad Arkham in attesa del processo per i suoi crimini come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo si imbatte nel vero amore, ma trova anche la musica che è sempre stata dentro di lui".

Il nuovo film vede protagonista Joaquin Phoenix ancora una volta nel suo duplice ruolo di Arthur Fleck/Joker, premiato con l'Oscar, al fianco del premio Oscar Lady Gaga (A Star Is Born). Il film è interpretato anche dai candidati all'Oscar Brendan Gleeson e Catherine Keener, insieme a Zazie Beetz, che riprende il suo ruolo da Joker.