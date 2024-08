Napoleon, Joaquin Phoenix minacciò di abbandonare il film di Ridley Scott, ecco perché

Dopo la notizia dell'abbandono del nuovo film di Todd Haynes da parte di Joaquin Phoenix, emergono nuove storie dal set di un altro film riguardanti l'attore. Due fonti hanno riferito a THR che Phoenix ha minacciato di lasciare Napoleon di Ridley Scott se non fosse stato coinvolto Paul Thomas Anderson per riscrivere la sceneggiatura.

Joaquin Phoenix abbandona la gay story di Todd Haynes cinque giorni prima della produzione

L'aneddoto di Napoleon

L'attore è infatti noto per la sua freddezza in vista delle riprese di vari progetti. Due fonti riferiscono a THR che Phoenix ha minacciato di abbandonare il film Napoleon di Ridley Scott a meno che il suo regista di The Master Paul Thomas Anderson non fosse stato coinvolto nella riscrittura.

Questo conferma ciò che molti avevano dichiarato essere lo strano comportamento di Phoenix nei confronti di Ridley Scott poco prima dell'inizio della produzione di Napoleon alla fine del 2022. Il comportamento di Phoenix è continuato durante le riprese di Napoleon.

In un'intervista a Empire del 2023, Scott ha ammesso che Phoenix ha continuato a "mettere in discussione" il film e la sua sceneggiatura prima e durante la produzione. Questo ha portato a "cambiamenti significativi del progetto".

"Con Joaquin, possiamo riscrivere il film perché si sente a disagio. E questo è successo con Napoleon. Abbiamo modificato il film per aiutarlo a concentrarsi su chi fosse Bonaparte. Ho dovuto rispettarlo, perché quello che veniva detto era incredibilmente costruttivo", ha dichiarato il regista di Alien. Scott comunque non ha mai menzionato il fatto.

Diretto da Ridley Scott, da una sceneggiatura di David Scarpa, Napoleon vede protagonista Joaquin Phoenix nel ruolo dell'imperatore e leader militare francese. Il film offre uno sguardo originale e personale sulle origini di Napoleone e sulla sua rapida e spietata ascesa a imperatore, vista attraverso il prisma della sua relazione dipendente e spesso instabile con la moglie e unico vero amore, Josephine, interpretata da Vanessa Kirby. Il film cattura le famose battaglie, l'implacabile ambizione e la stupefacente mente strategica di Napoleone, straordinario leader militare e visionario della guerra.

Una produzione di Apple Studios in collaborazione con la Scott Free Productions, Napoleon è prodotto dallo stesso Scott, da Kevin Walsh, Mark Huffam e Joaquin Phoenix; Michael Pruss e Aidan Elliott sono i produttori esecutivi.