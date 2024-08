Joaquin Phoenix, la produttrice del film di Todd Haynes commenta l'abbandono da parte dell'attore: "Un incubo"

Christine Vachon, la produttrice del film ancora senza titolo di Todd Haynes che Joaquin Phoenix ha abbandonato bruscamente la scorsa settimana, ha commentato per la prima volta sui social media l'intera vicenda.

Venerdì è emerso che Phoenix ha abbandonato il film drammatico solo cinque giorni prima dell'inizio delle riprese a Guadalajara, in Messico. Il motivo dell'abbandono da parte dell'attore non è stato chiaro e ha confuso ulteriormente gli addetti ai lavori, dal momento che è stato Phoenix a portare il progetto a Haynes.

Joker: Folie à Deux, svelata la durata del sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Le parole della produttrice e i dettagli del film

Vachon ha condiviso un articolo sulla vicenda su Facebook durante il fine settimana e ha scritto: "È successo davvero. È stato un incubo". La produttrice ha anche affrontato le critiche riguardanti la scelta di far interpretare a Phoenix, che è etero, un personaggio gay. "Se siete tentati di puntare il dito o di ammonirci che 'questo è il risultato del casting sbagliato di un attore etero', non fatelo", ha scritto. "Questo era il suo progetto, ed è stato lui a proporlo a noi". Vachon ha poi cancellato il post.

C'Mon C'Mon: Joaquin Phoenix in una scena

Il film di Haynes doveva essere incentrato su un'intensa storia d'amore gay ambientata negli anni '30 con Danny Ramirez come co-protagonista, i cui crediti includono Top Gun: Maverick e il prossimo Captain America: Brave New World. Oltre a Vachon, la produzione è stata affidata a Pam Koffler. Una fonte ha dichiarato a The Hollywood Reporter che il team era "devastato" dall'uscita di Phoenix dal progetto e che la somma di denaro spesa si aggirava intorno alle sette cifre.

Secondo le fonti il titolo avrebbe dovuto essere probabilmente vietato ai minori. "Joaquin mi spingeva ad andare oltre e a dire 'No, andiamo oltre'. Questo sarà un film NC-17", ha dichiarato il regista Haynes a IndieWire lo scorso anno a Cannes.

Inoltre, durante il tour stampa per il film Netflix di Haynes del 2023, May December, il regista ha dichiarato a IndieWire che Phoenix è stato la forza trainante del film. "L'intera esperienza è stata ispirata da Joaquin", ha detto. "È stata spinta dalla sua audacia, dal suo desiderio di superare le barriere e di entrare davvero nei luoghi scomodi di questa relazione. Eppure mi è sembrato un processo molto organico".