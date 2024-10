Joker: Folie à Deux, Francis Ford Coppola si congratula con Todd Phillips per il suo film rischioso

Sì, come previsto, Joker: Folie à Deux di Todd Phillips sta avendo una pessima performance al botteghino, e ora si prevede un weekend di apertura nazionale da 39 milioni di dollari. Solo un mese fa il film era quotato intorno ai 120 milioni di dollari.

La produzione di Folie à Deux è costata circa 190 milioni di dollari e la Warner Bros. sta per subire un duro colpo per questo titolo, che potrebbe farle perdere centinaia di milioni di dollari. Il passaparola tossico è senza dubbio responsabile di questi numeri. Phillips ha persino annunciato la sua uscita dal DCU.

Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix non riusciva a smettere di tossire sul set a causa della risata di Joker

A Francis Ford Coppola piace questo elemento

Nonostante i numeri catastrofici, il regista Francis Ford Coppola si è congratulato con Phillips per il sequel sul suo profilo Instagram. Ecco cosa ha scritto il cineasta: "I film di Todd Phillips mi stupiscono sempre e mi piacciono molto. Sin dal meraviglioso 'Una notte da leoni' è sempre un passo avanti rispetto al pubblico, non facendo mai quello che ci si aspetterebbe. Complimenti a Joker: Folie à Deux! Sono anche onorato che il direttore della fotografia, Lawrence Sher, abbia detto che il film è visivamente ispirato a Un sogno lungo un giorno".

Joker: Folie à Deux - una scena del film

Phillips ha iniziato come regista di commedie sguaiate e vietate ai minori (Una notte da leoni, Old School, Road Trip, Due Date), ma più recentemente si è dedicato alla regia di film drammatici (Trafficanti, Joker).

Ad ogni modo, anche Coppola ne sa qualcosa di flop al botteghino. Il suo film autofinanziato da 136 milioni di dollari, Megalopolis, ha guadagnato 1 milione di dollari nel fine settimana, con un calo del 75% rispetto ai numeri di domenica scorsa. Entrambi i film di Coppola e Phillips erano rischiosi, ambiziosi e costosissimi: l'azzardo non ha pagato. Il pubblico li rivaluterà nei prossimi anni? O entrambi vivranno nell'infamia?

"Joker: Folie À Deux vede Arthur Fleck ricoverato ad Arkham in attesa del processo per i suoi crimini come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo si imbatte nel vero amore, ma trova anche la musica che è sempre stata dentro di lui".

Joker 2 è interpretato dai protagonisti Joaquin Phoenix nel ruolo di Arthur Fleck/Joker e Lady Gaga in quello di Harley Quinn. Nel cast ci sono anche Brendan Gleeson, Catherine Keener e Zazie Beetz. Joker: Folie À Deux è stato classificato come R per "alcuni episodi di forte violenza, linguaggio, alcune scene di sessualità e brevi nudità integrali".