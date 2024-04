Joker: Folie à Deux, ecco la voce di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn in un anteprima

Poche ore dopo la condivisione del poster di Joker: Folie à Deux, l'account ufficiale TikTok del sequel di Todd Phillips ha svelato un'anteprima audio dal film in cui possiamo udire la voce di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn.

"You can do anything you want," afferma la Harley Quinn di Gaga, nella clip che trovate di seguito. "Tu sei Joker".

Una nuova Harley Quinn

Mentre la voce dell'iconico personaggio è cambiata nel corso degli anni a seconda di chi l'ha doppiata, Harley Quinn è stata solitamente interpretata con un accento di Brooklyn grazie alla doppiatrice Arleen Sorkin per l'esordio del personaggio in Batman: The Animated Series.

Margot Robbie ha recentemente continuato questa tendenza con la sua interpretazione nei progetti live-action del DC Extended Universe, quindi la versione apparentemente non accentata di Gaga si discosta un po' da ciò che i fan sono stati abituati a sentire.

A gennaio, sul red carpet dei Golden Globes, la Robbie ha dichiarato a Variety di non aver ancora parlato con Gaga della possibilità di passarle il testimone in vista di Joker: Folie à Deux.

"Oh mio Dio, farà faville. Stai scherzando? Sarà fantastica, non vedo l'ora di vederlo", aveva dichiarato. "In realtà non ne ho ancora parlato con lei. Quasi non voglio sapere nulla, così ne rimarrò sorpresa quando vedrò il film".

Joker 2 sarà un musical jukebox?

Secondo le indiscrezioni, il secondo film di Joker dovrebbe essere un musical jukebox con un sacco di canzoni famose reinterpretate in maniera originale. Joker: Folie à Deux riprenderà dopo gli eventi del primo film del 2019, con l'Arthur Fleck di Phoenix (che si evolve nel personaggio principale nel corso del film) che si innamora della sua psichiatra, la dottoressa Harleen Quinzel (Gaga), mentre è rinchiuso nel manicomio Arkham di Gotham City.

Joker: Folie à Deux sarà vietato ai minori ma per un motivo diverso dal film originale

Joker ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale e ha fatto guadagnare a Phoenix il premio come Miglior attore agli Oscar 2020, dove era candidato anche per il Miglior film.

La Warner Bros. distribuirà Joker: Folie à Deux - interpretato anche da Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener e prodotto da Bradley Cooper - il 4 ottobre 2024.