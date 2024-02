Joker: Folie à Deux, il budget è di molto superiore a quello del primo film diretto da Todd Phillips

Joker: Folie à Deux avrà un budget molto più elevato rispetto al primo capitolo della storia diretto da Todd Phillips.

L'investimento compiuto sul progetto, che viene descritto come un musical, viene tuttavia considerato rischioso, considerando i risultati poco entusiasmanti ottenuti dai progetti di genere in passato, con il recente Il Colore Viola che ha fatto perdere allo studio ben 40 milioni di dollari.

L'investimento compiuto dallo studio

Secondo le fonti di Variety, Joker: Folie à Deux ha attualmente un budget salito a quota 200 milioni di dollari, ben 140 in più rispetto al primo film.

Il protagonista Joaquin Phoenix sembra abbia ottenuto 20 milioni per riprendere il ruolo del protagonista, mentre Lady Gaga avrebbe ricevuto 12 milioni per calarsi nella parte di Harley Quinn.

Il primo film era arrivato a superare 1 miliardo di dollari, ma la scelta di realizzare un sequel con elementi in stile musical potrebbe penalizzare il film.

Joker: Folie à Deux: perché il concetto di Multiverso potrebbe essere un elemento importante del film

Nel cast, oltre a Joaquin Phoenix e Lady Gaga, ci sono Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey. Zazie Beetz riprenderà inoltre il ruolo avuto nel film del 2019.

L'arrivo del film nelle sale è previsto per il 4 ottobre.