Joker: Folie à Deux, per un membro del cast è "il peggior film mai fatto": "Tutti prevedevano il flop"

Giudizio impietoso da parte di uno dei membri del cast secondario di Joker: Folie à Deux, che ha parlato di 'peggior film mai fatto', rivelando che sul set tutti prevedevano il flop. Il comico Tim Dillon, protagonista di un breve cameo nei panni di una guardia del cimitero di Arkham, ha stroncato il sequel di Todd Phillips senza mezzi termini.

"È il peggior film mai realizzato", ha detto Dillon, ospite del podcast The Joe Rogan Experience. "Dopo il primo Joker, in molti hanno analizzato il fenomeno occupandosi del target di riferimento del film, che è stato amato dal tipo sbagliato di persone. Questo ha inviato il tipo sbagliato di messaggio. 'Rabbia maschile! Nichilismo!' Così i produttori si sono detti 'E se cambiassimo direzione?'. E ora hanno Joaquin Phoenix e Lady Gaga che ballano il tip tap, ma tutto questo è pazzesco".

Tim Dillon ha poi rincarato la dose dichiarando che Joker 2 non ha trama. "Ci sedevamo lì, io e gli altri attori vestiti da guardie perché lavoriamo all'Arkham Asylum, e mi rivolgevo a uno di loro chiedendo, 'Che accidenti è questo?' E loro dicevano: 'Sarà un flop, amico'. Questa è la cosa peggiore che abbia mai visto. Quale è la trama? C'è una trama? Lui che si innamora di lei in prigione? È terribile".

Lady Gaga si punta una pistola immaginaria alla testa

Un'occasione mancata?

La scelta di Todd Phillips di fare di Joker: Folie à Deux un musical sembra non aver giovato al film che Tim Dillon definisce "uno scherzo da 200 milioni di dollari" che abolisce tutto ciò che i fan avevano amato del film precedente. Per alcuni questo è il più grande punto di forza del film, incluso Quentin Tarantino, che si è detto entusiasta del sequel, lodando la performance di Joaquin Phoenix come "una delle migliori interpretazioni che abbia mai visto in vita mia".

"Joker ha diretto il film", ha esclamato il regista di Pulp Fiction lodando il collega Todd Phillips durante un'ospitata nel podcast di Bret Easton Ellis. "L'intero concetto, anche lui che spende i soldi dello studio - li sta spendendo come li spenderebbe il Joker, va bene? E poi il suo grande regalo a sorpresa, quando ti offre la sua mano per una stretta e ricevi una scossa da 10.000 volt è rivolto ai fanatici dei fumetti. Sta dicendo a tutti loro 'Vaffanculo'. Sta dicendo vaffanculo al pubblico del film. Sta dicendo vaffanculo a Hollywood. Sta dicendo vaffanculo a chiunque possieda azioni della DC e della Warner Brothers [...] E Todd Phillips è il Joker."