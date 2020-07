Joker è il film più criticato del 2019, ma non supera Il cavaliere oscuro

Joker è diventato il film più criticato nel Regno Unito durante il 2019 e a riportarlo è un comunicato del British Board of Film Classification che rivela inoltre il contenuto delle lamentele inviate all'organizzazione legate al progetto diretto da Todd Phillips che ha permesso a Joaquin Phoenix di conquistare il premio Oscar.

BBFC ha rivelato di aver ricevuto ben 20 proteste legate alla scelta di classificare il film come vietato ai minori di 15 anni e molte delle persone che hanno inviato le proprie lamentele hanno sostenuto che l'età avrebbe dovuto essere stabilita a 18 anni o direttamente vietato. L'organizzazione ha comunque difeso la propria posizione sostenendo che Joker non mostra sequenze in cui viene inflitto dolore o ferite in modo tale da rendere necessaria una restrizione più limitante.

Il numero di proteste non raggiunge comunque quello stabilito da Red Sparrow, con star Jennifer Lawrence, che nel 2018 è stato al centro di 64 proteste ed è incredibilmente lontano dal record stabilito dal film Il cavaliere oscuro diretto da Christopher Nolan che era arrivato a quota 364 nel 2008 a causa della scelta di considerarlo vietato solo ai minori di 12 anni.

Joker è stato al centro delle proteste anche in altre nazioni e a livello internazionale alcuni critici hanno sostenuto che fosse troppo violento e portasse gli spettatori a simpatizzare con il villain della storia, alimentando un dibattito legato all'ipotesi che il film incoraggiasse la violenza.