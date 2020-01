Joker contagia i the Jackal: Fru come Arthur Fleck nel nuovo video

C'è anche Joker tra le ispirazioni dei the Jackal nel nuovo video che vede Fru imitare Arthur Fleck e la sua risata nervosa, "rubando" un po' dalla grande interpretazione che ha portato Joaquin Phoenix tra i contendenti all'Oscar nella categoria di Miglior attore protagonista.

Non si parla di crimine nella nuova clip dei videomaker napoletani, certo, solo di case e di ristrutturazioni lunghe e difficili, ma quel ragazzo sull'autobus interpretato da Fru deve proprio sapere cosa voglia dire affrontarne una se, alle parole dell'ottimista Ciro, che pensa di poter terminare i lavori entro 3 settimane, reagisce con una risata nervosa. E infatti scopriamo subito dopo che è affetto dalla stessa sindrome di Arthur Fleck, ed è anche lui costretto a mostrare un cartellino, nei luoghi pubblici, che possa informare le persone ignare della sua reale condizione: il povero "Fru Fleck" è vittima di una ristrutturazione ormai da 3 anni!

Ma la risata nervosa è un'invenzione di Todd Phillips e Joaquin Phoenix per Joker oppure esiste realmente come sindrome? Come ha spiegato la neurologa Daniela Menichella in un'intervista, la patologia esiste in realtà: "Si chiama disturbo involontario di espressione emotiva. Si tratta di uno stato di incontinenza affettiva chiamato Pseudobulbar Affect: una patologia causata da un danno neurologico". Lo stesso Phoenix, d'altronde, ha spiegato di aver costruito il personaggio proprio partendo dalla risata patologica, "studiando" dal video di persone affette da disturbi neurologici.

