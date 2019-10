Joker, un cinema USA avvisa con un cartello: "Non è il solito cinecomic"

Joker è arrivato nelle sale e un cinema americano ha deciso di appendere un cartello per ricordare che non si tratta di un cinecomic adatto ai più piccoli.

Joker è un cinecomic dall'atmosfera dark e in cui non mancano scene di violenza e un cinema della catena AMC ha voluto avvisare gli spettatori ricordando che la visione è destinata a un pubblico adulto.

Su Twitter è stata infatti condivisa l'immagine di un cartello apparso in una sala di Freehold in cui si dichiara parlando del film con protagonista Joaquin Phoenix (qui la nostra video recensione di Joker): "Questo non è il vostro tipico film tratto dai fumetti ed è rivolto solo agli spettatori adulti".

Il foglio riporta poi le indicazioni date dalla censura americana in cui si sottolinea la presenza di violenza, comportamenti potenzialmente disturbanti, linguaggio esplicito e dei brevi momenti in cui appaiono dei contenuti di tipo sessuale, ricordando che l'accesso in sala è consentito solo a chi ha già compiuto 17 anni o ai minori accompagnati da un adulto.

They had to slap this note on the door at the AMC in Freehold. pic.twitter.com/HofSGvlaVm — Dan🐺 (@ToTheBreakOfDan) October 4, 2019

La rappresentazione della violenza e i potenziali comportamenti degli spettatori hanno spinto vari cinema a diffondere delle regole da rispettare per accedere nelle sale e aumentare le misure di sicurezza in varie parti del mondo.

L'atteso film diretto da Todd Phillips - di cui potete leggere la nostra recensione di Joker - viene descritto come "un racconto originale e autonomo, mai visto sul grande schermo". La sinossi ufficiale dichiara: "L'analisi sviluppata da Phillips del personaggio di Arthur Fleck, interpretato in maniera indimenticabile da Joaquin Phoenix, ci restituisce un uomo che cerca di trovare il suo posto nella società in frantumi di Gotham City. Clown di giorno, la notte aspira a essere comico di cabaret, ma si accorge di essere uno zimbello. Prigioniero di un'esistenza ciclica, tra apatia e crudeltà, Arthur prende una decisione sbagliata che innesca una reazione a catena di eventi, in questo crudo studio di personalità".

La sceneggiatura di Joker è stata scritta da Todd Phillips in collaborazione con Scott Silver, ispirandosi a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese.