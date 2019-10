"Joker è un brutto film": sceneggiatore Marvel solleva un polverone su Twitter

Joker è stato definito un brutto film dallo sceneggiatore Marvel Dan Slott, in una serie di tweet che hanno fatto parecchio arrabbiare gli utenti, tanto da aver reso necessaria una rettifica da parte del fumettista.

Chi ha dimestichezza con il mondo a fumetti della Marvel conosce benissimo Dan Slott, noto per The Amazing Spider-Man, She-Hulk, Silver Surfer, The Superior Spider-Man, The Mighty Avengers e molto, molto altro. A impressionare è anche il fatto che Slott abbia lavorato anche con DC Comics, tra le altre cose per la serie Arkham Asylum: Living Hell. E proprio un grande esperto nel settore come lui ha definito quello di Todd Phillips (qui la nostra recensione e video recensione di Joker) come un brutto film in una serie di tweet in cui ha anche motivato il proprio duro giudizio.

Saw the JOKER tonight.



Loved DARK KNIGHT & WONDER WOMAN.

Thought AQUAMAN & SHAZAM were FUN.

Can't wait for HARLEY QUINN.

This isn't an Anti-DC thing.



JOKER was bad.



Real bad.



Joaquin Phoenix's performance was a GOOD thing... in a BAD movie.



Also, JOKER was a bad Joker movie. — Dan Slott (@DanSlott) October 13, 2019

"Stasera ho visto Joker. Ho amato Il Cavaliere Oscuro e Wonder Woman. Ho trovato Aquaman e Shazam molto divertenti. Sono impaziente all'idea di vedere Harley Quinn. Questo non è un discorso contro la DC. Joker è un brutto film. Molto brutto. La performance di Joaquin Phoenix è una gran cosa in un film brutto. Joker è un brutto film su Joker".

Questo in breve il pensiero di Dan Slott, che è stato poi spiegato dallo stesso in una serie di messaggi successivi.

The most frustrating thing about the JOKER movie...

There are so many EXCELLENT DC Comics that dance around the Joker's origins.

ANY of those-- just using the comic pages as storyboards-- would have made a far better movie than what they put up on the screen. — Dan Slott (@DanSlott) October 13, 2019

"La cosa più frustrante del film è che ci sono così tanti eccellenti fumetti DC che ruotano intorno alle origini del personaggio. Ciascuno di quei volumi, usando semplicemente quelle pagine come storyboard, avrebbe garantito un risultato migliore di quello visto sullo schermo". E ancora: "Proprio quando pensi che Joker non possa andare peggio, ecco che hanno trovato il modo per inserire una scena che abbiamo già visto troppo spesso nei film sui supereroi (Chi ha visto Joker sa di cosa sto parlando). Quella è stata la ciliegina rancida su una torta terribile".

Just when you think the JOKER movie can't get any worse, they found a way to incorporate a scene we've already seen way too many times in... super hero movies. (If you saw JOKER, you know what I'm talking about.) That was the rancid little cherry on top of this god awful sundae. — Dan Slott (@DanSlott) October 13, 2019

Un giudizio, insomma, parecchio discordante da quello non solo della maggior parte della critica, ma anche del pubblico, che ha fatto balzare, per esempio, Joker tra i 10 migliori film della storia del cinema nella classifica di IMDB.

E Dan Slott, infatti, ha dovuto scontrarsi con il muro del pubblico adorante, tanto da dover rispondere, in qualche modo, alla marea di critiche da cui è stato sommerso, pur continuando a mantenere il suo punto di vista e il suo stile: "Questa è la mia opinione personale su qualcosa... Le persone sanno come funzionano le opinioni?", lasciando insomma quei fan arrabbiati a cuocere lentamente nel proprio astio.