Joker 2: Todd Phillips ha stretto un accordo per scrivere la sceneggiatura?

Todd Phillips avrebbe stretto un accordo per scrivere la sceneggiatura di Joker 2, ma per ora non ci sono conferme riguardanti il sequel.

Joker 2 sembra stia prendendo forma: il regista Todd Phillips avrebbe infatti stretto un accordo per occuparsi della sceneggiatura. Il successo del film con star Joaquin Phoenix ha rapidamente dato il via alle ipotesi legate a un possibile sequel che sembra stiano diventando realtà.

The Hollywood Reporter, parlando delle attività dell'avvocato Warren Dern e del suo studio che lavora con molti clienti legati al mondo di Hollywood, ha scritto: "Todd Phillips ha stretto un accordo per co-scrivere il prossimo capitolo della storia di Joker".

La notizia, tuttavia, non è stata confermata da Warner Bros e nemmeno dai vertici di DC e per ora non resta che attendere per scoprire se Joaquin Phoenix ritornerà a interpretare il personaggio che gli ha permesso di conquistare un premio Oscar.

Joker, costato solo 55-70 milioni di dollari, ha incassato in tutto il mondo oltre 1 miliardo di dollari e ha conquistato due Oscar e due Golden Globe.

Phillips, in passato, aveva ammesso di avere delle idee per un sequel e di averne parlato con Phoenix durante la presentazione del progetto nei vari festival internazionali. Nel 2020 il filmmaker aveva ammesso: "Quando un film incassa 1 miliardo di dollari e costa solo 60 milioni, ovviamente, si parla della possibilità di realizzare un sequel, ma io e Joaquin non abbiamo realmente deciso come affrontare la situazione. Stiamo mantenendo la mente aperta. Mi piacerebbe lavorare nuovamente con lui. Quindi, chi può saperlo?".