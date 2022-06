Joker 2 sarà un musical, Lady Gaga in trattative per il ruolo di Harley Quinn

Grandi novità per Joker 2, il sequel del successo di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, che vedrà nel cast una grande protagonista: Lady Gaga.

Una settimana fa, il regista Todd Phillips ha confermato la lavorazione di Joker 2, realizzando il sogno di tantissimi fan che volevano rivedere Joaquin Phoenix nel ruolo del villain. Ma ora, sembra che anche Lady Gaga potrebbe far parte del cast del film, che sarà un musical, nei panni di Harley Quinn.

Venezia 2018: Lady Gaga posa sul red carpet di A Star is Born

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, infatti, sembra che la famosa cantante Lady Gaga sia in trattative per recitare al fianco di Joaquin Phoenix, nel sequel Joker 2, il successo della Warner Bros. vincitore di un Oscar nel 2019 e forte di un incasso di 1 miliardo di dollari. A quanto pare, questo nuovo capitolo potrebbe essere un musical, secondo gli ultimi rumors che girano a Hollywood.

secondo quanto anticipato, Lady Gaga dovrebbe interpretare una versione molto diversa di Harley Quinn rispetto all'attuale incarnazione del DC Universe interpretata da Margot Robbie. Scelta, questa che si adatterebbe molto al format che vogliono dare a questo nuovo film. Nonostante Todd Phillips la settimana scorsa abbia annunciato sui social l'arrivo del film, intitolato Joker: Folie à deux, manca ancora la conferma ufficiale del ritorno di Joaquin Phoenix in veste di protagonista.

Infatti, secondo quanto riportato sempre da THR, l'attore sarebbe in trattative per poter tornare nel ruolo che gli ha fatto vincere un Oscar, quello di Arthur Fleck. Al momento siamo tutti col fiato sospeso.

Su Lady Gaga, inoltre, ricordiamo che la cantante ha già lavorato con Todd Phillips: infatti, lui è stato il produttore di A Star is Born del 2018, interpretato al fianco di Bradley Cooper, che, a sua volta, ha prodotto Joker.