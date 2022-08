Joker 2: il nuovo film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga avrà un budget di 150 milioni di dollari

Joker 2 con Joaquin Phoenix e Lady Gaga avrà un budget mozzafiato: secondo quanto riferito la Warner Bros. ha stanziato ben 150 milioni di dollari per il sequel della pellicola di successo.

Il Joker tornerà presto sul grande schermo: la produzione di Joker 2, alias Joker: Folie à Deux, sta andando avanti in modo costante e, a quanto pare, il sequel che vedrà Joaquin Phoenix recitare al fianco di Lady Gaga avrà un budget molto più grande rispetto alla prima pellicola diretta da Todd Phillips.

Secondo quanto rivelato, Phoenix guadagnerà ben 20 milioni per questo film contro i 4,5 milioni che ha ricevuto per Joker. Variety ha riferito anche che Phillips, il regista e co-sceneggiatore, otterrà un compenso di 20 milioni, mentre Lady Gaga riceverà ben 10 milioni di dollari per recitare nella pellicola.

Oltre agli stipendi, Variety ha riportato che ci sarà da considerare anche "il costo della produzione per la realizzazione di una serie di sequenze musicali complicate": tutto questo porterà il budget di produzione di Joker 2 a raggiungere la cifra di circa 150 milioni di dollari.

Anche se un simile budget sembrerebbe suggerire che Joker 2 sarà ancora più spettacolare del primo film, è stato riferito che il sequel si svolgerà principalmente ad Arkham Asylum, invece di seguire Arthur Fleck a Gotham City come nel capitolo precedente. Sembra anche che Lady Gaga interpreterà Harley Quinn, anche se questo non è stato ancora confermato ufficialmente.