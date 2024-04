Johnny Depp vuole acquistare casa a Montalto Dora? Un castello da 5 milioni di euro

L'attore starebbe valutando l'acquisto di una nuova dimora in Piemonte

Mentre era impegnato a Torino nelle riprese di Modi, il suo nuovo film da regista su Modigliani, pare che Johnny Depp si sia preso del tempo per visitare i colli della zona, tra cui Montalto Dora. Secondo le indiscrezioni, starebbe valutando l'acquisto di un castello da 5 milioni di euro nella zona.

Da parecchie fonti locali viene riportato infatti che l'attore sarebbe alla ricerca di un luogo nel Canavese dove trascorrere dei momenti di relax e una delle opzioni sarebbe proprio il castello di Montalto Dora, attualmente in vendita.

Johnny Depp visita la mostra di Tim Burton al Museo del Cinema di Torino

Il castello di Montalto Dora

Nel Canavese ci sono almeno tre manieri in vendita: a Montalto, Pavone e Andrate. L'indiscrezione sulla visita canavesana di Johnny Depp sarebbe stata confermata anche dal sindaco del paese, Renzo Galletto. La cifra richiesta per il castello a Montalto, uno dei simboli del Canavese, è 4,8 milioni di euro.

L'edificio (che si estende per oltre 2000 metri quadri) si avvolge attorno a un cortile pavimentato ideale per eventi e cerimonie ed è composto da: 11 camere, 13 bagni e una bellissima cappella del XV secolo. Il terreno circostante include anche un castelletto e una cascina. Il castello si presenta come una fortezza arroccata a quota 405 metri sul Monte Crovero con vista sul Parco dei Cinque Laghi di Ivrea.

Che cosa sappiamo su Modi

Modi è il nuovo film biopic diretto da Johnny Depp sull'artista Amedeo Modigliani. La storia sarà ambientata nella Parigi del 1916 e avrà al centro la vita dell'artista, considerato a lungo un fallimento sia commerciale sia da parte della critica. Il lungometraggio seguirà Modigliani durante 48 ore ricche di eventi e problemi che porteranno a una svolta nella sua vita, dando forma alla sua reputazione come leggenda nel mondo dell'arte.

Modi, Riccardo Scamarcio nel primo video dal set del film su Modigliani

Il cast del film vanta attori italiani e americani di alto calibro, tra cui Riccardo Scamarcio, Al Pacino e l'ultima aggiunta Luisa Ranieri, nel ruolo di Rosalie. Le riprese di Modi si sono tenute in gran parte a Budapest per poi spostarsi a Torino, negli studi virtuali presso la sede dei Tuscany Film Studios a Mirafiori.