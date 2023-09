Modi: Johnny Depp ha scelto Luisa Ranieri per il suo nuovo film su Amedeo Modigliani

Dopo aver attraversato un periodo turbolento legato al suo famigerato processo con l'ex moglie Amber Heard, Johnny Depp sta per dare inizio ad una nuova fase della sua carriera nell'industria cinematografica e ha scelto la straordinaria Luisa Ranieri per recitare in Modi, il suo nuovo film su sulla vita di Amedeo Modigliani.

Jeanne Du Barry - La Favorita Del Re, un primo piano di Johnny Depp in conferenza stampa a Cannes 2023

L'amato attore americano, noto soprattutto per il suo iconico ruolo di Jack Sparrow, tornerà dietro la macchina da presa per dirigere l'atteso biopic, un progetto ambizioso che si svolge durante il soggiorno di Modigliani a Parigi nel 1916. Depp, in veste di regista, catturerà una vicenda della vita dell'artista italiano che avrà luogo in sole 48 ore.

Il cast del film vanta attori italiani e americani di alto calibro, tra cui Riccardo Scamarcio, Al Pacino e l'ultima aggiunta, la Ranieri, nel ruolo di Rosalie. Le riprese di "Modì" sono attualmente in corso a Budapest, e il film promette di gettare luce sulla tumultuosa esistenza di Modigliani.

Colpi di fulmine: Luisa Ranieri in una scena

L'aggiunta di Luisa Ranieri al cast è stata accolta con entusiasmo, in quanto la stella è considerata una delle attrici più talentuose d'Italia ed è indubbiamente pronta per ottenere successo a livello internazionale.Il film, basato su una pièce teatrale di Dennis McIntyre e adattato per lo schermo da Jerzy e Mary Kromolowski, è destinato a essere presentato a Cannes e distribuito da The Veterans.