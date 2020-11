Johnny Depp una volta ha distrutto una camera d'hotel dando la colpa a un armadillo furioso

Oggi è costretto a fronteggiare i problemi legali dovuti al turbolento divorzio dall'ex moglie Amber Heard, ma il passato da testa calda di Johnny Depp è ancora vivo nella memoria, come quella volta che l'attore distrusse una camera d'hotel dando la colpa del fattaccio un armadillo furioso.

Berlino 2020: Johnny Depp al photocall di Minamata

Tra le varie relazioni di Johnny Depp, quella con la top model Kate Moss non è stata tra le più pacifiche. Come ricorda The Points Guy, nel 1994 la coppia era alloggiata presso il The Mark Hotel di New York, in una costosa suite del valore di 1.200 dollari a notte.

A un cero punto, i vicini di stanza hanno udito i suoi di una violenta lite, accompagnata dal frastuono di oggetti infranti. le autorità chiamate a risolvere l'alterco, come ricorda Page Six, si trovarono davanti un tranquillo Johnny Depp che fumava pacificamente e intorno a lui la distruzione:

"C'erano cocci di vetro dappertutto, mobili ribaltati e le gambe del tavolino rotte" si cita dai report della polizia.

Interrogato su quel disastro, Johnny Depp spiegò di essere stato aggredito da un armadillo inferocito saltato fuori da un armadio e di essere stato costretto a difendersi dalla creatura. L'armadillo non fu mai trovato, ma il divo venne arrestato per reati contro la proprietà e costretto a pagare 10.000 dollari di danni.

