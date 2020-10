Johnny Depp: "Dopo aver visto Jack Sparrow, i produttori Disney mi hanno chiesto 'Sei ubriaco?'"

Johnny Depp ricorda le reazioni raccapricciate dei produttori Disney di fronte al suo Jack Sparrow e le telefonate in cui gli chiedevano se per caso non fosse ubriaco.

Johnny Depp nel film Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest

Agli occhi dei produttori Disney la prima impressione di fronte all'interpretazione di Jack Sparrow ideata da Johnny Depp non è stata delle migliori.

Capitan Jack Sparrow, stella della saga dei Pirati dei Caraibi, è un pirata dandy, effeminato, barcollante, truccatissimo, amante dell'alcool e della sua nave, la Perla Nera. Il personaggio, star di una popolare attrazione dei parchi Disney, è stato forgiato così da Johnny Depp che si è ispirato in parte al chitarrista dei Rolling Stones Keith Richards, un o dei suoi idoli. Come ricorda Depp, ospite del Festival di Zurigo (via Euronews), quando i produttori Disney hanno visto per la prima volta il suo Jack Sparrow gli è quasi venuto un colpo:

"Erano nervosi, avevano paura che nessuno avrebbe capito una parola di ciò che Capitan Jack diceva. Ho ricevuto delle chiamate in cui mi chiedevano 'È ubriaco? Sei ubriaco? So che se loro erano preoccupati io stavo facendo il mio lavoro. Quando mi hanno chiesto di caricare un po' meno, io ho caricato di più".

Johnny Depp è ospite del Festival di Zurigo per presentare il documentario sul cantante Shane MacGowan, leader dei Pogues, Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan, di cui è produttore.