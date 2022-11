Johnny Depp conquista anche Rihanna: sarà una delle star del Savage X Fenty

A quanto pare anche Rihanna adora Johnny Depp: l'attore prenderà parte al Savage X Fenty della popstar e i fan hanno letteralmente invaso i social per parlare dell'evento.

Secondo quanto riferito da varie testate italiane e internazionali, Johnny Depp farà un'apparizione durante la prossima sfilata della linea di lingerie Savage X Fenty di Rihanna. I fan della cantante hanno scelto i social per parlare del suddetto evento e, sebbene ci sia qualche commento negativo, la maggior parte degli utenti è entusiasta del glorioso ritorno di Depp, dopo la sua vittoria del processo contro Amber Heard.

Depp avrebbe già filmato la sua parte e durante lo show, che sarà distribuito in streaming il 9 novembre su Amazon Prime, indosserà una serie di capi della linea maschile di Savage e sarà il primo uomo in questo ruolo nella storia di Savage X Fenty. Secondo quanto riportato da TMZ, la popstar e il suo team avrebbero contattato Johnny per invitarlo a partecipare e lui avrebbe accettato con entusiasmo.

Tra le star, oltre a Johnny, ci saranno Anitta e Burna Boy, Irina Shayk, Cara Delevingne, e Precious Lee. Alcune immagini della sfilata sono state anticipate da 'Vogue', nessuna pero' di Depp che, sempre secondo TMZ, trasmetterà un look "cool e chic".

L'ex Pirata dei Caraibi, di recente tornato ad imbracciare la chitarra per un tour musicale con il leggendario Jeff Beck e a recitare sul set francese di Jeanne du Barry di Maïwenn nei panni di re Luigi XV, farà una comparsa "a sorpresa" tra le star dello show di Rihanna.