Johnny Depp in smoking al Planetary Health gala di Monte Carlo (FOTO)

Un elegantissimo Johnny Depp, in smoking nero, tra le star del Planetary Health gala 2020 di Monte Carlo. Depp, 57 anni, si è presentato sul red carpet dell'evento di beneficenza con indosso uno smoking nero con tanto di cravattino.

Johnny Depp during Monte-Carlo Gala For Planetary Health , September 24, 2020 pic.twitter.com/ZWXdNLhVQJ — (@IconicsPics) September 25, 2020

Il divo, noto per il suo stile casual, ha attirato l'attenzione dei fotografi (e delle fan) distinguendosi per il suo look. Oltre alla star dei Pirati dei Caraibi, hanno partecipato all'evento di gala anche Sting, Helen Mirren, Kate Beckinsale, Sienna Miller, Rebel Wilson e Andy Garcia.

Johnny Depp poses on the red carpet ahead of the 2020 Monte-Carlo Gala for Planetary Health in Monaco ❤️❤️ #JohnnyDepp pic.twitter.com/WcIOTeemPv — IFOD (@ifod_net) September 24, 2020

Johnny Depp è approdato a Monte Carlo dopo essere stato ospite del Festival di San Sebastian, in Spagna, dove ha presentato il documentario sul cantante dei Pogues Shane MacGowan, Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan, di cui è produttore.

Johnny Depp: "Io una star di Hollywood? Idea grottesca e mortale"

Il Planetary Health gala, organizzato dalla fondazione del Principe Alberto II di Monaco, riunisce filantropi, star e scienziati invitandoli a unire le forze per lanciare iniziative di beneficenza volte a salvaguardare la salute e l'ambiente. Il tema di quest'anno è il il legame tra salute dell'individuo ed ecosistema.

Nel corso dell'evento vengono tenute delle aste di memorabilia e opere d'arte con lo scopo di raccogliere fondi per proteggere le aree marine e le specie a rischio, combattere i cambiamenti climatici, l'acidificazione dell'oceano e l'inquinamento da plastica.