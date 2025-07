Johnny Depp sarà Mr. Hyde nella nuova graphic novel creata da Ridley Scott

La star di Pirati dei Caraibi sta creando il personaggio di Mr. Hyde per una nuova graphic novel ispirata al romanzo di Robert Louis Stevenson

Johnny Depp prenderà parte alla creazione di "Hyde", una nuova graphic novel basata sulla novella di Robert Louis Stevenson Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, prodotta da Ridley Scott e dalla casa di produzione Mechanical Cake.

Depp, Scott e Mechanical Cake saranno co-proprietari del progetto, che verrà lanciato nel corso dell'anno con una serie di graphic novel a tema Halloween. Creata dal CEO di Mechanical Cake Jesse Negron, Hyde racconterà la vita di Mr. Hyde dopo che ha trionfato sul suo alter ego Dr. Jekyll.

Secondo un comunicato stampa, il personaggio "esplorerà liberamente le sue tendenze oscure con disinibizione", mentre si nasconde nelle fogne di Londra e usa un siero per trasformare altre persone come lui. Il personaggio avrà le stesse sembianze di Depp, come rivela il primo sguardo esclusivo alla serie, e l'attore darà il suo contributo in ogni parte del progetto, soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Hyde.

Hyde: Johnny Depp nei panni del mostro nella nuova graphic novel

Il ritorno di Johnny Depp a Hollywood

"Costruire all'interno del mondo dei magistrali personaggi di Robert Louis Stevenson ed essere accolto nella visione di Ridley Scott... e avere inspiegabilmente l'opportunità di esplorare, è sorprendente per me", ha dichiarato Depp in un comunicato. "E spero che sia sorprendente anche per lui. È folle e bellissimo ricevere questa fiducia da Ridley. Un maestro".

Depp farà il suo ritorno in un film hollywoodiano nell'atteso Day-Drinker, il quale verrà distribuito nelle sale il prossimo autunno. Nel cast del film diretto da Marc Webb, l'attore si riunirà a Penelope Cruz, con la quale aveva già condiviso il set in Blow e Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare. Inoltre, sono sempre più insistenti le voci che danno ormai come certo il ritorno di Depp al ruolo di Jack Sparrow nel nuovo capitolo di Pirati dei Caraibi, che sancirebbe una riconciliazione tra le due parti e il ritorno dell'attore ai franchise.

La graphic novel Hyde sarà presentata al San Diego Comic-Con giovedì, con un panel nella Sala H intitolato Hyde: When the Worlds of Graphic Novels and Movies Collide. Negron sarà affiancato da Elliot, Moran, Forman e Anthony Francisco, per discutere di "come i migliori talenti creativi del mondo delle graphic novel e del cinema collaborano per portare nuovi entusiasmanti progetti direttamente al pubblico".