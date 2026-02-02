Johnny Depp irriconoscibile nei panni di Scrooge nelle prime foto di Ebenezer

Che Johnny Depp ami i travestimenti non è un mistero per nessuno. Dopo una serie di vicissitudini legali e non il divo è tornato a fare ciò che ama di più, cioè camuffare la propria immagine immergendosi in ruoli fuori dal comune, nel nuovo adattamento di Canto di Natale di Dickens. Le prime foto dal set diffuse lo mostrano arcigno, ingrigito e irriconoscibile nei panni di Ebenezer Scrooge.

Le foto rubate dal set dal Daily Mail mostrano Depp completamente trasformato nel burbero Scrooge al fianco di Andrea Riseborough, che interpreta il Fantasma del Natale Passato. Depp indossa un cappotto blu e un berretto nero, con basette e sopracciglia grigie, e onestamente si fa fatica a riconoscerlo.

Che cosa sappiamo del nuovo adattamento di Canto di Natale

Diretto da Ti West, noto per la trilogia horror con Mia Goth X, Pearl e MaXXXine, Ebeneezer: A Christmas Carol è stato descritto come "un'avvincente storia di fantasmi". A scrivere la sceneggiatura è l'autore di Legion Nathaniel Halpern, mentre Emma Watts sarà la produttrice. a completare il cast Ian McKellen, Rupert Grint, Sam Claflin, Daisy Ridley e Tramell Tillman.

Questo non è certo il primo adattamento del classico racconto di Dickens del 1843, che vanta ben 400 adattamenti realizzati tra film muti, cortometraggi animati e i lungometraggi. E infatti, mentre Johnny Depp si cimenta nel ruolo dell'arcigno Scrooge, che odia il Natale e fa di tutto per rovinarlo a chi gli sta intorno, un altro adattamento d'autore è in arrivo.

A firmarlo, stavolta, sarà l'autore di The Witch e Nosferatu Robert Eggers, con Willem Dafoe come principale candidato per interpretare Scrooge. Per il momento i dettagli sul progetto sono scarsi, quindi dovremo attendere prima di saperne di più.