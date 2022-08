Johnny Depp: spunta la petizione per riaverlo nel sesto film di Pirati dei Caraibi

I fan hanno nuovamente fatto andare in tendenza una petizione relativa a Johnny Depp: questa volta lo scopo è di far si che la Disney accetti di riassumerlo per il sesto film di Pirati dei Caraibi.

La battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard è appena terminata, ad eccezione del recente appello dell'attrice, e i fan della star di Pirati dei Caraibi hanno appena dato il via ad una nuova petizione: in centinaia di migliaia lo vogliono nel sesto film dell'amato franchise.

Mentre la Heard ha licenziato i suoi avvocati per poi lanciare la sua contro-offensiva contro Depp, una petizione per riportare l'attore nel cast del sesto film di Pirati dei Caraibi ha rapidamente raccolto moltissime firme. I fan aspettano con il fiato sospeso che Disney prenda una decisione e, nel frattempo, la petizione Change.Org che chiede che Depp torni a far parte della saga ha raggiunto più di 789.000 firme.

La Disney ha attualmente in programma due diversi progetti per quanto concerne Pirati dei Caraibi, uno dei quali avrà come protagonista Margot Robbie. Ma nessuno di questi piani sembra includere Johnny, che ha interpretato il capitano Jack Sparrow in tutte le puntate precedenti.

La relazione di Johnny Depp con la Disney per quanto riguarda il suo ruolo in Pirati dei Caraibi è emersa diverse volte durante il processo per diffamazione contro Amber Heard e il team di avvocati di Depp ha affermato che l'editoriale del 2018 della Heard è la ragione per cui i fan potrebbero non vedere mai più la star nei panni dell'amato Jack Sparrow.