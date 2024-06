The Union: Halle Berry e Mark Wahlberg alle prese con una missione complicata nel trailer

Ad agosto arriverà sugli schermi di Netflix il thriller The Union e il trailer mostra Halle Berry e Mark Wahlberg in azione.

Il 16 agosto arriverà sugli schermi di Netflix il thriller The Union, con star la coppia composta da Halle Berry e Mark Wahlberg e il trailer regala qualche divertente sequenza in anteprima.

Nel video si assiste all'incontro tra due ex compagni del liceo che si rivedono dopo molti anni, ma per un motivo davvero inaspettato.

Cosa racconterà il film con Wahlberg e Berry

Nel trailer di The Union si scopre che un operaio viene coinvolto nel mondo dello spionaggio internazionale dalla sua ex fidanzata.

Mike (Mark Wahlberg), un tranquillo operaio edile del New Jersey con i piedi per terra, che si ritrova alle prese con delle super spie e degli agenti segreti quando nella sua vita ritorna Roxanne (Halle Berry) che lo recluta per una missione di intelligence americana ad alto rischio.

Roxanne sa infatti che Mike è l'uomo giusto per il lavoro e i due si ritrovano quindi con alle prese con spie, inseguimenti in macchina e un potenziale ritorno di fiamma.

Il team che ha lavorato al film

The Union è stato diretto da Julian Farino, mentre la sceneggiatura è firmata Joe Barton e David Guggenheim. Nel team della produzione ci sono invece Mark Wahlberg, Stephen Levinson e Jeff Waxman.

Nel cast del film sono presenti inoltre Mike Colter, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica De Gouw, Alice Lee, Jackie Earle Haley e J.K. Simmons.

Wahlberg, prossimamente, dovrebbe tornare sul set anche in occasione del sequel di Uncharted, di cui sarà protagonista accanto a Tom Holland, riprendendo il ruolo del mentore del giovane, Victor "Sully" Sullivan.

Berry, invece, recentemente ha recitato nell'horror Never Let Go diretto da Alexandre Aja, con protagonisti una madre e i suoi due figli, due gemelli, che da anni affrontano uno spirito malvagio. Quando uno dei ragazzi inizia a metterne in dubbio l'esistenza, il sacro legame che unisce la famiglia viene spezzato, portando a una lotta pericolosa per la sopravvivenza.