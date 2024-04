Mark Wahlberg, David Beckham ha denunciato la sua compagnia di fitness per 10 milioni di dollari

David Beckham, ex campione inglese di Manchester United e Real Madrid, ha deciso di far causa a Mark Wahlberga causa di presunte perdite in seguito ad un accordo commerciale stipulato con F45 Training, società della quale la star di Hollywood possiede il 36% e ricopre il ruolo di Chief Branding Officer, che non avrebbe portato a buoni risultati.

Mark Wahlberg in Four Brothers

DB Ventures, società di Beckham, ritiene che l'ex calciatore sia stato ingannato da Wahlberg, in base a quanto riporta The Sun. Beckham afferma di aver perso 10 milioni di dollari di tasca propria quando le azioni che gli erano state promesse non gli sono state consegnate sin dopo il crollo dei prezzi.

La causa contro Mark Wahlberg

Beckham avrebbe deciso di fare causa anche alla società di investimento di Mark Wahlberg, la Mark Wahlberg Investment Group, insieme ai fondatori di F45, Adam Gilchrist e Rob Deutsch, che hanno lanciato l'azienda nel 2012 in Australia.

L'ex star con un passato anche al Milan aveva accettato di diventare ambasciatore globale per F45, una catena di centri fitness presente in 60 Paesi, inclusi gli Stati Uniti, che offre allenamenti di gruppo funzionali, intensi, rapidi e divertenti, orientati ai risultati. Beckham ha partecipato a vari post pubblicati sui social media di F45 per promuovere il marchio, successivamente cancellati dopo il suo trasferimento a Los Angeles.

Zidane e David Beckham in una scena del film Goal! 2 Living the Dream

Mark Wahlberg e gli altri co-imputati stanno chiedendo ad un giudice di archiviare il caso, respingendo le accuse di condotta fraudolenta, dichiarandole infondate. Mark Wahlberg e David Beckham strinsero amicizia nel 2007, quando il giocatore del Real Madrid decise di trasferirsi negli USA ai Los Angeles Galaxy e traslocò nello stesso quartiere dell'attore. Wahlberg acquistò una quota di minoranza di F45 nel 2019 e inizialmente Beckham aveva deciso di fare causa insieme al CEO di LIV Golf, Greg Norman, anch'egli in conflitto con F45 ma il giudice ha successivamente stabilito che avrebbero dovuto presentare due cause separate. Attualmente, David Beckham è presidente e co-fondatore dell'Inter Miami, club statunitense nel quale milita dal 2023 Lionel Messi.