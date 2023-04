George Clooney : "Il prossimo film di Ocean's Eleven? Un crossover con Magic Mike!"

Ospite del TCM Classic Film Festival 2023, George Clooney si è lanciato nell'avventurosa proposta di un crossover tra Ocean's Eleven e Magic Mike, naturalmente diretto ancora una volta dall'amico Steven Soderbergh.

Interrogati sulla possibilità di rivisitare il franchise di Ocean's Eleven oggi, a distanza di 15 anni dal terzo film, sia Soderbergh che Clooney hanno ammesso che la discussione è in atto da tempo.

"Mi hanno ucciso, comunque", ha aggiunto Clooney, riferendosi al fatto che Debbie Ocean (Sandra Bullock) visita regolarmente la tomba di suo fratello Danny nel reboot al femminile del 2018. Tuttavia, nessuno è mai stato confermato nella tomba, e Debbie riflette persino se Danny sia davvero morto o meno.

Soderbergh ha ribattuto spiegando di aver tolto due anni dall'età di Clooney con le date sulla tomba, al che Clooney ha risposto: "Certo, ma sono morto".

Il Rat Pack e i suoi eredi: piccoli film tra amici

E mentre il regista si è mantenuto sul vago sull'ipotesi di dirigere un nuovo capitolo dell'heists franchise, George Clooney ha suggerito giocosamente la possibilità di un crossover tra le due saghe. "Ocean's Mike?" ha scherzato mentre faceva oscillare il suo microfono con gesti allusivi da spogliarellista.

Clooney ha poi ricordato di aver inviato all'amica Julia Roberts la sceneggiatura di Ocean's Eleven insieme a una banconota da 20 dollari e un biglietto in cui era scritto: "Ho sentito che prendi 20 adesso", riferendosi alla sua tariffa di 20 milioni per film. La battuta l'ha fatta ridere, il che l'ha portata ad accettare il film.

Questo però non significa che sia andato tutto liscio. Clooney ha confermato che sia Mark Wahlberg che Johnny Depp sono stati contattati per il ruolo di Damon nei panni di Linus. "Steven aveva appena girato Erin Brockovich e Traffic, ed è stato nominato per la regia di entrambi i film", ha detto Clooney. "Quindi, le persone volevano davvero lavorare con Steven."